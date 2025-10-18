Amerykańskie służby zatrzymały 33-letniego Mahmouda Amina Ya’quba Al-Muhtadiego, podejrzanego o udział w ataku terrorystycznym Hamasu na Izrael 7 października 2023 roku. Mężczyzna został ujęty w Luizjanie i usłyszał zarzuty związane z terroryzmem oraz podaniem fałszywych informacji wizowych.

/ Shutterstock

33-letni Mahmoud Amin Ya’qub Al-Muhtadi został aresztowany w Luizjanie przez amerykańskie służby.

Jest podejrzewany o udział w ataku Hamasu na Izrael 7 października 2023 roku.

Według śledczych, Al-Muhtadi miał przekroczyć granicę z Izraelem, by wesprzeć atak terrorystyczny.

Mahmoud Amin Ya’qub Al-Muhtadi został zatrzymany przez amerykańskie organy ścigania w czwartek w stanie Luizjana. Według informacji przekazanych przez resort sprawiedliwości, mężczyzna miał przybyć do Stanów Zjednoczonych we wrześniu 2024 roku, podając nieprawdziwe dane we wniosku wizowym.

Zarzuty związane z atakiem Hamasu

Śledczy twierdzą, że Al-Muhtadi 7 października 2023 roku udał się do Izraela, by wesprzeć trwający wówczas atak Hamasu. Według ustaleń miał uzbroić się, zebrać innych bojowników i przekroczyć granicę z Izraelem. Jest podejrzewany o udział w ataku w pobliżu kibucu Kfar Aza, jednym z miejsc najbardziej dotkniętych przez działania Hamasu.

Zatrzymany pochodzi z Gazy i jest powiązany z Brygadami Narodowego Oporu, zbrojnym skrzydłem Demokratycznego Frontu Wyzwolenia Palestyny. Organizacja ta była zaangażowana w ataki na Izrael podczas wydarzeń z 7 października.

Stanowisko amerykańskich władz

Amerykańskie służby podkreślają, że osoby odpowiedzialne za akty terroryzmu nie mogą liczyć na bezkarność, nawet jeśli próbują się ukryć w Stanach Zjednoczonych. W akcję zatrzymania zaangażowane były liczne agencje federalne, stanowe i lokalne, w tym FBI, Służba Celna i Graniczna oraz policja stanowa Luizjany.

W wyniku ataku Hamasu na Izrael 7 października 2023 roku życie straciło około 1 200 osób, a ponad 250 zostało uprowadzonych jako zakładnicy. Był to jeden z najtragiczniejszych dni w historii współczesnego Izraela.