Od 25 lipca do 12 sierpnia warszawscy tramwajarze będą wymieniać szyny na Trasie WZ, które zamontowano podczas modernizacji trasy 13 lat temu. W tym czasie planowane są zmiany w komunikacji miejskiej.

Trasa przez most Śląsko-Dąbrowski jest jedną z najintensywniej eksploatowanych w całej Warszawie. Po wspólnym trambuspasie przejeżdża więc łącznie około 45 pojazdów w ciągu godziny. Przed wakacjami było ich jeszcze więcej - 57 w ciągu 60 minut - informuje stołeczny ratusz.

Prace będą prowadzone głównie przy przystanku Ratusz-Arsenał. Oprócz wymiany wysłużonych szyn tramwajarze zajmą się również naprawą peronów.

Utrudnienia dla pasażerów

Kursowanie tramwajów linii nr 4, 13, 20, 26 i 41 zostanie zawieszone. Uruchomione będą tramwajowe linie uzupełniające:

70 z Boernerowa na Żerań Wschodni przez most Gdański;

71 kursująca z Żerania FSO przez Jagiellońską, Targową i Grochowską do Wiatracznej;

73 łącząca pętle Kawęczyńska-Bazylika z Czynszową

74, która połączy Wyścigi z pętlą Metro Młociny - na pl. Bankowym składy skręcą z Marszałkowskiej w al. "Solidarności".

Tramwaje w al. "Solidarności" zastąpią autobusy linii Z26 na trasie Dw. Wileński - Okopowa. Składy linii 23 skręcą z al. "Solidarności" w al. Jana Pawła II, przy rondzie ONZ w ulicę Prostą i będą kończyły kursy na przystanku Norblin.

Dla autobusów linii nr 160, 190 i Z27 za pl. Bankowym, na jezdni głównej al. "Solidarności", w kierunku Pragi, zostanie uruchomiony przystanek tymczasowy. Przy pl. Wileńskim autobusy jadące w kierunku Woli, zamiast na pasie tramwajowo-autobusowym, będą zatrzymywały się na jezdni głównej al. "Solidarności". Podobnie przy Metrze Ratusz-Arsenał.

Więcej informacji na temat objazdów dla pojazdów komunikacji miejskiej można znaleźć na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego.

Zabytkowe tramwaje

Zabytkowe wagony linii T będą kursowały z pętli Cm. Wolski ulicami Wolską, al. "Solidarności", Towarową do trasy podstawowej i mostem Józefa Poniatowskiego do pętli Czynszowa. Z powrotem "Tetka" pojedzie ulicami: 11 Listopada, Targową, Jagiellońską, Starzyńskiego, mostem Gdańskim, Słomińskiego, al. Jana Pawła II, al. "Solidarności", Wolską do Cmentarza Wolskiego.

Kierowcy samochodów nie powinni odczuć uciążliwości remontu na Trasie WZ.