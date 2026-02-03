​Pociąg towarowy relacji Szczecin-Chełm w nocy wykoleił się w miejscowości Uwieliny w powiecie piaseczyńskim na Mazowszu.

Wykoleiło się 6 z 35 wagonów. W składzie przewożony był olej napędowy.

Na miejscu pracują 24 zastępy straży pożarnej, policja oraz straż ochrony kolei.



Wagony zjechały z nasypu, znajdują się na boku, poza torowiskiem. Wycieków nie widać, ale musimy określić, czy w miejscu styku, gdzie wagon jest oparty o ziemię, płaszcze cystern nie zostały uszkodzone - przekazał RMF FM brygadier Łukasz Darmofalski, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie.

Nikt nie został ranny.