Trzy lata więzienia grożą funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Pięć lat temu w centrum Warszawy wjechał on samochodem w tłum osób protestujących przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy o planowaniu rodziny. Jest akt oskarżenia w tej sprawie.

Uczestnicy protestu przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie 26 października 2020 roku / Radek Pietruszka / PAP

Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Pawłowi K., funkcjonariuszowi ABW, który miał wjechać w uczestniczki Strajku Kobiet. Do zdarzenia doszło w październiku 2020 r.

Gwałtownie ruszył mimo czerwonego światła

26 października 2020 r. odbywał się protest związany z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Około godz. 16.50 w okolicach skrzyżowania ulic Puławskiej i Goworka zgromadził się tłum demonstrantów, który zaczął blokować ruch samochodów.

Manifestanci skoncentrowali się na jezdni skrzyżowania, uniemożliwiając kierującym pojazdami przemieszczanie się. Wśród oczekujących na przejazd w kierunku pl. Unii Lubelskiej był m.in. Paweł K., który kierował pojazdem marki BMW 320. W pewnym momencie mężczyzna zbliżył się do manifestantów. Następnie otworzył okno od strony kierowcy i rozpoczął dyskusję, usiłując przekonać protestujących do umożliwienia mu przejazdu - przypomniał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba.

Doszło do kłótni. W pewnym momencie Paweł K. ruszył autem do przodu, mimo że przejazd nadal blokowali mu protestujący. Następnie mężczyzna dojechał do znajdującego się kilkadziesiąt metrów dalej przejścia dla pieszych, przez które przechodziła grupa osób.

Kierowca spowolnił znacznie przed tym przejściem, niemal zatrzymując pojazd. Jednak, dostrzegając podążający w jego kierunku tłum oraz dochodzące okrzyki "zatrzymać go", mimo czerwonego światła ponownie gwałtownie ruszył, wymuszając pierwszeństwo wobec znajdujących się na przejściu osób, po czym oddalił się z miejsca zdarzenia - przekazał prok. Skiba.

Jest akt oskarżenia

W piątek Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała, że skierowała przeciw mężczyźnie akt oskarżenia. Zarzuciła mu, że działając w zamiarze ewentualnym, miał narazić cztery osoby na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i spowodować u dwojga osób obrażenia stanowiące rozstrój zdrowia oraz naruszenie czynności narządu ciała na okres poniżej siedmiu dni.

Poza czterema osobami nie ustalono danych innych pokrzywdzonych spośród protestujących czy mających fizyczną styczność z tym pojazdem w trakcie jego przejazdu przez tłum - podał prok. Skiba.

Paweł K. był w chwili zdarzenia i nadal jest funkcjonariuszem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył obszerne wyjaśnienia.

Sprawa została pierwotnie umorzona w maju 2021 r. z uwagi na brak ustawowych znamion czynu zabronionego. Prokuratura 6 maja 2024 r. podjęła ją na nowo, uznając decyzję o umorzeniu za przedwczesną.

Zarzucany Pawłowi K. czyn zagrożony jest karą do trzech lat więzienia.