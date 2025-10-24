Odnalazła się para 16-latków z Łódzkiego, która była poszukiwana od ponad dwóch tygodni. Nastolatkowie z miejscowości Borowa koło Koluszek ostatni raz widziani byli 9 października.

Nastolatkowie zostali odnalezieni / Shutterstock

Wszystko wskazuje na to, że młodzi ludzie sami zaplanowali ucieczkę.

Na kilkanaście dni zerwali kontakt z bliskimi. Jak mówią policjanci, analizy prowadzone przez funkcjonariuszy wykazały, że wyjechali na południe Polski, a potem za granicę - najpierw do Czech, a potem dalej.



Nastolatkowie zostali odnalezieni na terenie Austrii, dzięki wzajemnej współpracy policjantów z ich rodzinami, zostali cali i zdrowi sprowadzeni do Polski - powiedziała Aneta Kotynia z komendy powiatowej policji Łodź-Wschód.

Dodała, że wobec nastolatków - jak to ujęła - nie doszło do czynów zabronionych.

