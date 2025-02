Do marca potrwa akcja fotografowania i skanowania warszawskich ulic, która rozpocznie się w sobotę. Na bazie zebranych w ten sposób materiałów ma powstać trójwymiarowy model stołecznych dróg.

Panorama Warszawy / Radek Pietruszka / PAP

"Pionierskie rozwiązanie"

Od 8 lutego na stołecznych drogach będzie można spotkać samochód z kamerami i skanerem na dachu. Sfotografuje on i zeskanuje 800 km ulic podlegających Zarządowi Dróg Miejskich i przyległego do nich terenu (do 21 metrów od krawędzi jezdni).



Za pomocą tych zdjęć i skanów stworzymy ortofotomapę i trójwymiarowy model drogi - własny i zdecydowanie bardziej precyzyjny odpowiednik Street View - tłumaczy rzecznik ZDM Jakub Dybalski. To pionierskie rozwiązanie nie tylko na naszym rodzimym podwórku, ale prawdopodobnie również w Europie - przekonuje.

Czym warszawski projekt będzie się różnił od Google Street View? Przede wszystkim Street View to zwykłe zdjęcia sferyczne o standardowej jakości. Często też zdjęcia poszczególnych dróg nie są aktualne. Różne są też przerwy między jednym a drugim zdjęciem, które są wykorzystywane przy tworzeniu ciągłego obrazu. Przez to nie zawsze mamy możliwość ustawienia się dokładnie tam, gdzie byśmy chcieli - wylicza Dybalski. Jak dodaje, zdjęcia na potrzeby przygotowywanej przez drogowców ortofotomapy zostaną wykonane w rozdzielczości umożliwiającej odczytanie z odległości 15 m napisów z czcionki o wysokości 5 cm.

"Aktualny obraz dla wszystkich ulic"

Będziemy mieli aktualny obraz dla wszystkich ulic. Z kolei odległość między wykonaniem kolejnych zdjęć nie przekroczy 5 m. Ponadto każde zdjęcie będzie musiało być skojarzone ze współrzędnymi geograficznymi z dokładnością do 10 cm - zapowiada rzecznik ZDM.



W ramach stołecznego projektu drogi zostaną zeskanowane w trzech wymiarach. Specjalny algorytm rozpozna obiekty - znaki drogowe i oznakowanie poziome, słupy, sygnalizatory, skrzynki techniczne, ale też reklamy i inne obiekty umieszczone na drodze.

Jakie korzyści przyniesie ZDM nowoczesna mapa stołecznych ulic? "Pozwoli m.in. na przeprowadzenie precyzyjnych pomiarów bez wychodzenia zza biurka oraz identyfikację wszystkich obiektów - w tym znaków drogowych czy reklam. Tym samym znacząco ułatwi naszą pracę" - czytamy w komunikacie.

Ortofotomapa warszawskich ulic zostanie przygotowana przez wybrane w przetargu polsko-holenderskie konsorcjum. Jego oferta wyniosła 1,2 mln zł.