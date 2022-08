​Do poniedziałku 22 sierpnia pociągi metra na linii M2 będą kończyły bieg na stacji metra Dworzec Wileński. Pasażerowie powinni się przygotować na zmiany tras autobusów oraz korzystanie ze specjalnej linii autobusowej ZM2 - podaje portal transport-publiczny.pl.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W kolejny etap wkracza budowa nowych stacji: Kondratowicza, Zacisze i Bródno na drugiej linii metra.

To oznacza konieczność wyłączenia ruchu na odcinku od stacji Szwedzka do Trocka. Dlatego przez kilka dni, od początku do końca kursowania w nocy z 21 na 22 sierpnia, pociągi metra po wschodniej stronie będą kończyły swój bieg na stacji Dworzec Wileński.

Inne trasy autobusów

Chodzi o pojazdy dowożące pasażerów do zamkniętych stacji metra. Autobusy linii 140, 199, 245 i 738 pojadą prosto do Dworca Wileńskiego i tam będą zawracały, a autobusy linii 527 będą kończyły trasę przy Dworcu Wschodnim od strony ulicy Kijowskiej. Linia 269 będzie w tym czasie zawieszona.

Pasażerowie, na co dzień korzystający z metra na wyłączonym odcinku będą mogli skorzystać z częściej kursujących autobusów linii 169 oraz 500, które dowiozą do stacji metra, odpowiednio Dworzec Wileński i Dworzec Gdański na linii M1.