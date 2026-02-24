Trzy serie produktu leczniczego Octenispet wycofał z obrotu Główny Inspektor Farmaceutyczny. Oryginalny produkt został bowiem przelany z litrowych butelek do mniejszych opakowań przez jedną z firm, która zajmowała się jego dystrybucją.

GIF zdecydował o wycofaniu trzech partii Octeniseptu, ponieważ oryginalny produkt był sprzedawany w nieoryginalnym opakowaniu / Shutterstock

Decyzją nr 1/SF/2026 z dnia 20 lutego 2026 r. Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofał z obrotu produkt leczniczy Octenisept sprzedawany w nieoryginalnym opakowaniu - w przezroczystych butelkach o pojemności 50 ml. Zakazał wprowadzania do obrotu następujących jego serii:

1621506, termin ważności: 02/2030,

1624037, termin ważności: 04/2030,

1615731, termin ważności: 08/2029.

Wycofanie z obrotu oraz zakaz wprowadzania do obrotu dotyczą wyłącznie produktu w przezroczystych butelkach o pojemności 50 ml, na których, poza numerem serii i datą ważności, brakuje szczegółowych informacji o produkcie. Opakowania te są opatrzone sfałszowaną etykietą i występują wyłącznie jako opakowania bezpośrednie, bez opakowania zewnętrznego, czyli kartonika.

/ Główny Inspektorat Farmaceutyczny

Co zrobić, gdy produkt leczniczy budzi nasze wątpliwości?

Jak czytamy w komunikacie, należy zachować szczególną ostrożność w przypadku produktów leczniczych budzących jakiekolwiek wątpliwości co do autentyczności. "W razie podejrzenia sfałszowania produktu, nie należy go stosować. Kwestionowany produkt należy zwrócić do apteki, aby umożliwić jego zabezpieczenie i podjęcie dalszych działań wyjaśniających" - napisano w komunikacie. Jak dodano, każde podejrzenie sfałszowania należy zgłaszać organom inspekcji farmaceutycznej.

Tego aptekom robić nie wolno

GIF przypomina też, że apteki mają obowiązek ścisłego przestrzegania procedur wydawania produktów leczniczych. Nie wolno im dzielić opakowań bezpośrednich poza przypadkami dopuszczonymi przepisami prawa, czyli wyłącznie w ściśle określonych warunkach przy zachowaniu integralności opakowania bezpośredniego oraz zapewnieniu pacjentowi ulotki i informacji o serii/terminie ważności.

Apteki nie mogą też przelewać lub przesypywać produktów leczniczych do opakowań nieoryginalnych.

Niedozwolone jest także fałszowanie etykiet, imitowanie opakowań oryginalnych. "Samowolne przygotowywanie oraz umieszczanie na produktach leczniczych etykiet naśladujących wygląd oryginalnego opakowania producenta, stanowi działanie wskazujące na fałszowanie produktu leczniczego. Wytwarzanie sfałszowanego produktu leczniczego podlega sankcjom karnym" - ostrzega GIF.