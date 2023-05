W związku z budową tramwaju na Kasprzaka, kierowców czekają kolejne utrudnienia. W piątek, 12 maja, tramwajarze zamkną jezdnię ul. Wolskiej w stronę centrum. Z kolei w środę, 17 maja, otworzą Wolską, ale z ruchu wyłączą jezdnię ulicy Kasprzaka prowadzącą w stronę Bemowa. W obu etapach prac autobusy będą kursować zmienionymi trasami.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Od piątku, 12 maja, od godz. 13 tramwajarze zaplanowali układanie nowego asfaltu na ul. Wolskiej.



Na kierowców jadących z Połczyńskiej za skrzyżowaniem z Sowińskiego czekać będą dwa pasy ruchu. Dwa lewe pasy zostaną zagrodzone - aż do skrzyżowania z ul. Elekcyjną. Jeździć będzie można dwoma prawymi pasami, które potem poprowadzą w jezdnię ul. Kasprzaka. Buspas, na skrajnym prawym pasie, zostanie zlikwidowany i przeznaczony dla ruchu ogólnego. Tak będzie aż za skrzyżowanie z ulicą Ordona. Na Kasprzaka jadący z Wolskiej skorzystają początkowo z trzech, a na skrzyżowaniu z Ordona - czterech pasów ruchu. Sygnalizacja świetlna pozwoli kierowcom zawrócić na drugą nitkę ulicy Kasprzaka z powrotem w stronę Bemowa.

Budowa chodnika wykluczy z ruchu rowerzystów

Natomiast na skrzyżowaniu Elekcyjnej z Wolską drogowcy będą budować chodnik. W związku z robotami to miejsce zostanie wyłączone z ruchu rowerowego.



Na Wolskiej do Redutowej będą trzy pasy ruchu. Następnie prawy skręci w ul. Redutową, a dwa pozostałe - do jazdy prosto - zwężą się do jednego. Za połączeniem z jezdnią Kasprzaka znowu zacznie się zwiększać liczba pasów. Za cmentarzem Wolskim także zostanie zlikwidowany buspas, a na skrzyżowaniu z Fortem Wola dostępny będzie prawoskręt, dwa pasy do jazdy prosto i jeden do skrętu w lewo. Zalecany dojazd do Redutowej poprowadzi ul. Kasprzaka, Ordona i Wolską. Z kolei wyjazd z Redutowej na Wolską możliwy będzie jednym pasem wyłącznie w prawo. Na wysokości Redutowej urządzona zostanie tymczasowe przejście dla pieszych przez ul. Wolską.



Taka organizacja ruchu potrwa do środy, 17 maja.

Zmiany w komunikacji miejskiej

Skorygowanymi trasami będą jeździły autobusy linii 167, 197 i nocnej N42. Autobusy linii 167 w kierunku Siekierek pojadą ulicą Elekcyjną, z pominięciem Redutowej. W stronę Starego Bemowa trasa nie zmieni się. Dla linii 197 przywrócona zostanie trasa podstawowa, tj. do Cmentarza Wolskiego, natomiast w przeciwnym kierunku, do Gwiaździstej, autobusy ominą zamknięty fragment skrzyżowania Redutowej z Wolską i pojadą ulicami Kasprzaka, Ordona oraz Wolską do Redutowej. Autobusy nocne N42 w stronę Osiedla Górczewska pojadą trasą podstawową ulicami Redutową, Wolską i Połczyńską. W przeciwnym kierunku trasa pozostanie bez zmian.

Ulica Kasprzaka zamknięta 17 maja

W ciągu dnia w środę, 17 maja, drogowcy otworzą ul. Wolską w stronę centrum, ale jednocześnie u zbiegu z ul. Ordona wyłączą z ruchu jezdnię Kasprzaka w stronę Bemowa. W tym etapie przywrócone zostaną wszystkie relacje na skrzyżowaniu Wolskiej z Redutową.

Na Wolskiej przywrócone do ruchu zostaną dwa pasy ruchu tzw. środkowej jezdni ul. Wolskiej. Przed skrzyżowaniem z Redutową dołączy do nich lewoskręt w tę właśnie ulicę. Za skrzyżowaniem kierowcy nadal będą korzystać z dwóch pasów.: do jazdy prosto oraz do jazdy prosto i w prawo na ul. Kasprzaka.

Na dolnej jezdni Wolskiej - od Swoińskiego - dostępny będzie prawoskręt do Goleszowskiej, a na dalszym odcinku zostanie przywrócony buspas. Za rozwidleniem Wolskiej i Kasprzaka w stronę Ordona będzie można podróżować dwoma pasami Wolskiej. Na Kasprzaka będą dwa pasy ruchu - jeden prowadzący prosto i drugi - początkowo będący buspasem, a następnie przechodzący w prawoskręt w ul. Ordona.



Zachodnia część jezdni ul. Ordona, prowadząca w kierunku od Wolskiej do Kasprzaka, zostanie wyłączona z ruchu. Na odcinku od Jana Kazimierza na północ - wyłączony z ruchu zostanie lewy pas Ordona, a z prawego będzie można skręcić w prawo. Za Kasprzaka, cały czas w kierunku północnym, Ordona ponownie będzie miała dwa pasy: lewoskręt oraz pas prosto-prawo.



Jeszcze przed rondem Tybetu zmieni się organizacja, ale nie liczba, pasów na Kasprzaka. Autobusy zostaną przeniesione z prawoskrętu w al. Prymasa Tysiąclecia na przylegający do niego pas do jazdy prosto. Wynika to z likwidacji skrajnego pasa na samym rondzie - zostaną tu dwa pasy do jazdy prosto i jeden do skrętu w lewo.



Za Grabowską - na jezdni Kasprzaka w stronę Bemowa - dostępne będą wyłącznie dwa prawoskręty w ul. Ordona. Z tej jezdni kierowcy pojadą tylko w stronę Wolskiej. Chcący skręcić z Kasprzaka w lewo w Ordona i dojechać do Jana Kazimierza będą mogli to zrobić z lewoskrętu poprowadzonego "pod prąd" drugą jezdnią Kasprzaka.



W stronę Bemowa będzie można przejechać także ul. Wolską. Na jej skrzyżowaniu z Elekcyjną zostanie dopuszczone zawracanie w stronę centrum. Poza tym z trzech pasów będzie można tu pojechać prosto i dodatkowo ze skrajnego z nich w prawo.



Za Elekcyjną do Redutowej poprowadzą trzy pasy. Na skrzyżowaniu z tą ulicą będzie można skręcić w prawo z jednego pasa Wolskiej. Dodatkowo z samej Redutowej możliwy będzie wyjazd na Wolską w obie strony.



Utrudnienia na skrzyżowaniu Kasprzaka i Ordona potrwają do wakacji. Jezdnia Kasprzaka od Ordona w stronę Bemowa już nigdy nie zostanie przywrócona, gdyż pojedzie tędy pod koniec 2023 roku, tramwaj.

Zmienione trasy autobusów

W związku z tymi utrudnieniami zmienionymi trasami będą jeździły autobusy linii 105, 167, 184, 197 i N42. Autobusy linii 105 w kierunku Ronda Daszyńskiego będą jeździły bez zmian, natomiast w stronę Osiedla Górczewska pojadą ulicami Ordona i Wolską. Linia 167 wróci na swoją podstawową trasę. Autobusy 184 na Szczęśliwice pojadą z ulicy Elekcyjnej w Wolską a w przeciwnym kierunku trasa nie zmieni się. Autobusy 197 i N42 wrócą na swoje podstawowe trasy.



Trasa na Kasprzaka, na całej długości inwestycji, gotowa będzie w tym roku. Realizacją inwestycji zajmuje firma Strabag - za kwotę 205,4 mln zł. Projekt jest współfinansowany przez UE w wysokości 156 mln złotych.