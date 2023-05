PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na budowę nowego przystanku kolejowego w Pisarach (Małopolskie), dzięki któremu mieszkańcy tych okolic zyskają dostęp do połączeń w kierunku Krakowa i Katowic. Przystanek ma być gotowy pod koniec 2024 r.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak poinformował Piotr Hamarnik z zespołu prasowego PKP PLK, będzie to kolejny tego typu obiekt w Małopolsce realizowany w ramach rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025.



Ogłoszony przetarg dotyczy prac projektowych i budowy nowych peronów kolejowych w Pisarach k. Krzeszowic, na linii kolejowej Kraków - Katowice. Zgodnie z założeniami wyłoniony wykonawca będzie mieć ok. 18 miesięcy na przygotowanie projektów, pozyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych i prace budowlane. Nowy przystanek ma być gotowy pod koniec 2024 roku.



Obiekt ma dysponować dwoma peronami o długości 200 metrów, dostosowanymi do osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Zaplanowano oświetlenie, wiaty, ławki i tablice informacji pasażerskiej.



Odjazdy z położonej w sąsiedztwie Krzeszowic miejscowości, przez którą przebiega zmodernizowana międzynarodowa linia kolejowa E30, będą możliwe m.in. w kierunku Krakowa i Katowic. Dojazd do stolicy Małopolski pociągami regionalnymi zajmie mniej niż 25 minut, a podróż na Śląsk ok. 50 minut - zapowiedział przedstawiciel PKP PLK.



W całej Małopolsce w ramach rządowego programu przystankowego przewidziano w sumie dziewięć nowych obiektów. Będą to przystanki: Kraków Piastów, Kraków Kościelniki, Kraków Przylasek, Pisary, Dąbrówka, Nowy Sącz Dąbrówka, Nowy Sącz Gorzków. Z przystanków Wolbrom Zachodni i Zator Park Rozrywki podróżni mogą już korzystać od grudnia 2022 roku.