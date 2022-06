W Warszawie rusza kolejna już odsłona akcji kastracji i sterylizacji psów i kotów. W tym roku będzie można ją wykonać bez względu na dzielnice zamieszkania.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Akcja sterylizacji i kastracji psów i kotów prowadzona jest w Warszawie od 2012 r. W ciągu ostatnich 10 lat przeprowadzono dzięki niej ponad 19 tys. zabiegów. W tym roku miasto przeznaczy na ten cel 600 tys. zł.

Miasto pokryje koszty wizyty kwalifikującej, wykonanie standardowego zabiegu sterylizacji lub kastracji, opiekę do czasu wybudzenia z narkozy - w tym podanie środka przeciwbólowego i antybiotyku - oraz dalszą opiekę pooperacyjną, w tym wizyty kontrolne oraz zdjęcie szwów - mówi Jakub Leduchowski z warszawskiego ratusza.

Wymagane dokumenty:

By zwierzę poddać któremuś z zabiegów trzeba jednak spełnić pewne warunki.

W przypadku sterylizacji i kastracji : posiadanie ważnych uprawień (e-hologramu) i okazanie "Karty Warszawiaka" lub "Karty Młodego Warszawiaka" (dot. osób pełnoletnich),

: posiadanie ważnych uprawień (e-hologramu) i okazanie "Karty Warszawiaka" lub "Karty Młodego Warszawiaka" (dot. osób pełnoletnich), Okazanie dowodu tożsamości oraz dokumentu potwierdzającego prawo do zwierzęcia (np. książeczka zdrowia, paszport psa/kota), wypełnienie w dwóch egzemplarzach wniosku o wykonanie zabiegu sterylizacji/kastracji (dostępne w zakładach leczniczych), ukończenie przez zwierzę 6 miesiąca życia oraz wcześniejsze zaczipowanie zwierzęcia.

W przypadku czipowania: wypełnienie w dwóch egzemplarzach wniosku o wykonanie zabiegu (formularze dostępne w zakładach leczniczych), okazanie dowodu tożsamości oraz dokumentu potwierdzającego prawo do zwierzęcia (np. książeczka zdrowia, paszport psa/kota), ukończenie przez zwierzę 12 tygodnia życia.

wypełnienie w dwóch egzemplarzach wniosku o wykonanie zabiegu (formularze dostępne w zakładach leczniczych), okazanie dowodu tożsamości oraz dokumentu potwierdzającego prawo do zwierzęcia (np. książeczka zdrowia, paszport psa/kota), ukończenie przez zwierzę 12 tygodnia życia. W przypadku psów dodatkowo wymagane jest, aby zwierzę posiadało aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie.

Miejsca wykonania zabiegów:

Do tego celu wytypowano 28 placówek bez względu na dzielnice zamieszkania. Akcja prowadzona będzie do końca roku lub do wyczerpania środków finansowych. Pełna lista placówek znajduje się na stronie Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115.

Autor: Anna Zakrzewska RMF FM