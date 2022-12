W najbliższy weekend odbędzie się w Warszawie 60. Rajd Barbórka. Pierwsze utrudnienia rozpoczną się już w czwartek. W związku z wydarzeniem kilka ulic na Powiślu zostanie czasowo wyłączonych z ruchu.

W sobotę najlepsi kierowcy rajdowi zaprezentują się na trasie 60. Rajdu Barbórka. Wisienką na rajdowym torcie będzie przejazd widowiskowego Kryterium Asów na ul. Karowej.

W związku z tym wydarzeniem kilka ulic na Powiślu zostanie czasowo wyłączonych z ruchu.

Pierwsze utrudnienia już w czwartek

W czwartek, 1 grudnia od godz. 7.00 rano - do poniedziałku, 5 grudnia, do godz. 23.00 – czyli na czas budowy i rozbiórki trybun oraz podczas kryterium ulicznego – z ruchu drogowego i pieszego zostanie wyłączony fragment ul. Furmańskiej (na odcinku od ul. Karowej do wjazdu na parking). W tym samym czasie, na całej ulicy, będzie obowiązywał zakaz parkowania.

Tegoroczną rywalizację zawodnicy rozpoczną w piątek, 2 grudnia, w Pruszkowie, gdzie zostanie rozegrany inauguracyjny odcinek specjalny.

W sobotę rano, 3 grudnia, rywalizacja rozpocznie się na Autodromie w Słomczynie, by później przenieść się na stołeczne ulice. Rywalizację rajdowców będzie można śledzić podczas odcinków specjalnych na Torze Wyścigów Konnych Służewiec (od godz.

9.50), Autodromie Bemowo (godz. 11.30) oraz na ul. Karowej (godz. 17).





Na dwa dni – piątek i sobotę, 2 i 3 grudnia – na drodze wewnętrznej prowadzącej do Automobilklubu na Bemowie (wzdłuż ul. Powstańców Śląskich), wprowadzony zostanie zakaz parkowania.

W dniu rajdu, w sobotę, 3 grudnia, z ruchu i parkowania zostaną wyłączone ulice: Karowa, na odcinku od Krakowskiego Przedmieścia do ul. Dobrej, Furmańska, na całej długości, tzn. od ul. Karowej do Bednarskiej, Browarna, na odcinku od ul. Karowej do Leszczyńskiej, Wiślana, od strony Dobrej, na ok. 100 metrów przed skrzyżowaniem z ul. Browarną, Lipowa, od ul. Dobrej w kierunku Browarnej.

Zmiany w organizacji ruchu będą obowiązywały od nocy z piątku na sobotę, z 2 na 3 grudnia, do nocy z soboty na niedzielę, z 3 na 4 grudnia. Dodatkowo tego dnia zakaz parkowania, będzie obowiązywał na ul. Gęstej i Dobrej, na odcinku od Karowej do Bednarskiej.





Zmiany w kursowaniu autobusów

W sobotę 3 grudnia inaczej będą kursowały autobusy linii 127, które ominą ulicą Browarną i pojadą ul. Dobrą, do pętli Mariensztat. Na swoją trasę wrócą ulicami: Dobrą, Nowy Zjazd, Wybrzeże Kościuszkowskie i Karową.





60. Rajd Barbórka odbywa się pod honorowym patronatem Prezydenta Warszawy.