Rusza budowa tramwaju do Wilanowa. Pierwsze prace rozpoczną się pod koniec sierpnia, ale wcześniej tramwajarze muszą przeprowadzić roboty przygotowawcze na ulicach, które obejmie tymczasowa organizacja ruchu. Z tego powodu od piątku, 12 sierpnia, możliwe będą lokalne utrudnienia - poinformowały Tramwaje Warszawskie.

Pierwsze zmiany w ruchu tramwajarze zaczną wprowadzać już w piątek, 12 sierpnia, jednak nie będą to jeszcze roboty związane z budową nowej trasy. W pasie dzielącym jezdnie ulic Jana III Sobieskiego i Belwederskiej rozebrane zostaną stalowe bariery, wybudowane tymczasowe przewiązki i zjazdy do posesji oraz przystanki.

W trakcie tych robót wyłączone z ruchu będą lewe pasy obu jezdni na wysokości kładki dla pieszych przy ul. Kostrzewskiego oraz ulic van Beethovena, Hańczy, Chełmskiej i Sułkowickiej. Czasowo zamknięte zostanie także przejście dla pieszych przez ul. Jana III Sobieskiego po południowej stronie skrzyżowania z Dolną i Chełmską - poinformowały Tramwaje Warszawskie.



Na ulicy Puławskiej tramwajarze wybudują przewiązkę przez pas dzielący jezdnie. W czasie tych robót wyłączone z ruchu będą lewe pasy obu jezdni ul. Puławskiej (wzdłuż torowiska tramwajowego) na wysokości ulic Willowej i Grażyny.



Natomiast u zbiegu ulic Puławskiej i Goworka konieczne jest poszerzenie jezdni. Prace będą prowadzone wzdłuż pasa dzielącego jezdnie oraz w rejonie wyspy. W tym czasie z ul. Waryńskiego w lewo w ul. Goworka będzie można skręcić z jednego pasa. Także jeden pas będą mieli do dyspozycji jadący z ul. Goworka w lewo w Puławską.



Robotników będzie można zobaczyć także przy wyspie rozdzielającej jezdnie na skrzyżowaniu ulic Belwederskiej, Gagarina i Spacerowej. Na czas budowy torowiska zostanie ona zlikwidowana. Dla potrzeb prac rozbiórkowych maszyny zajmą pasy przylegające do wyspy.

W rezultacie kierowcy będą mieli jeden pas do jazdy prosto w ul. Gagarina i jeden do skrętu w lewo do Wilanowa. Miejscowo zwężone o jeden pas będą także obie jezdnie ul. Spacerowej - przekazali tramwajarze.

Do mieszkańców dotrą mobilni informatorzy

W trakcie budowy trasy tramwajowej na Wilanów zmiany w organizacji ruchu nastąpią na ulicy Puławskiej, Spacerowej, Belwederskiej i Jana III Sobieskiego.

Na początku obejmą obszar o długości około 3 km, od ul. Puławskiej do skrzyżowania ulic Jana III Sobieskiego i van Beethovena - zaznaczyli tramwajarze. Ograniczenia ruchu samochodowego i zwężenia zostaną wprowadzone na Puławskiej w rejonie skrzyżowania z ulicami Goworka i Waryńskiego.

Ruch będzie odbywał się tu, tak jak na Goworka, Spacerowej, Belwederskiej i Jana III Sobieskiego, jedną jezdnią w obydwu kierunkach. Autobusy pojadą po wydzielonych buspasach na Puławskiej, Belwederskiej i Dolnej.



Wszystkie informacje o budowie i utrudnieniach są dostępne na specjalnej stronie internetowej . Uruchomiony zostanie również specjalny adres e-mail do zadawania pytań na temat budowy i związanych z nią kwestii.

Tramwaje Warszawskie wraz z wykonawcą - firmą Budimex - będą prowadziły także akcje informacyjne w rejonie prac. A w początkowej fazie zmian Zarząd Transportu Miejskiego zapewni mobilnych informatorów.