​Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga akt oskarżenia przeciwko ks. Ryszardowi L. - byłemu proboszczowi Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Faustyny w Warszawie - w sprawie przyjęcia fikcyjnych darowizn na kwotę blisko 20 mln zł. Zarzuty przedstawiono 43 osobom.

Proboszcz z Warszawy z zarzutami / Shutterstock

Duchowny został "oskarżony o przyjęcie w latach 2019-2023 fikcyjnych darowizn na cele kultu religijnego w łącznej kwocie ponad 18,4 mln zł oraz fikcyjnych darowizn na cele charytatywno-opiekuńcze w kwocie przekraczającej 1 mln zł" - przekazał rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Warszawie prok. Mateusz Martyniuk.

Ponadto zarzuca mu się wprowadzenie w błąd urzędów skarbowych co do wysokości należnego podatku dochodowego od osób fizycznych, czego skutkiem było jego zaniżenie o prawie 6 mln zł. W związku z udzielaniem pomocy w popełnieniu opisanych przestępstw, oskarżony uzyskał korzyść majątkową w wysokości blisko 2 mln zł - przekazała w komunikacie prokuratura.

Prokuratura Regionalna w Warszawie, w ramach śledztwa prowadzonego wspólnie z Delegaturą Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Rzeszowie, ustaliła modus operandi sprawców. Polegał on na dokonywaniu przez zainteresowane osoby darowizn na konto parafii rzymskokatolickiej pw. Świętej Faustyny w Warszawie, w kwotach zbliżonych do ustawowo określonego limitu 6 proc. dochodów.

W trakcie przekazywania darowizn osoby te kontaktowały się telefonicznie lub bezpośrednio z księdzem Ryszardem L. Następnie, po przelaniu środków na rachunek parafii jako rzekome darowizny, oskarżony transferował je na swój prywatny rachunek bankowy. Po ich wypłaceniu w gotówce, po potrąceniu tzw. prowizji, zwracał darczyńcom pozostałą część środków - stanowiącą 90 proc. pierwotnie wpłaconej kwoty - poinformował Martyniuk.

Prokuratura Regionalna w Warszawie w opisanej sprawie przedstawiła zarzuty 43 osobom oraz zabezpieczyła mienie o wartości ponad 4,3 mln zł.

Były proboszcz aresztowany na trzy miesiące

Na skutek działań Prokuratury Regionalnej w Warszawie i organów ścigania znaczna część rzekomych darczyńców złożyła korekty podatkowe i uiściła zaległe zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ks. Ryszard L. został na wniosek prokuratury aresztowany 27 kwietnia 2024 r. na trzy miesiące.

Podstawą wszczęcia śledztwa były zgromadzone przez CBA materiały dot. podawania nieprawdy w składanych deklaracjach podatkowych w latach 2019-2023.

Postępowanie dotyczy również przywłaszczenia pieniędzy o wartości nie mniejszej niż 200 tys. zł. Śledztwo obejmuje także wątek przyjmowania i przekazywania pieniędzy, pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego. Chodzi o podawanie nieprawdy w składanych zeznaniach podatkowych.

W związku z prowadzonymi działaniami organów wymiaru sprawiedliwości proboszcz parafii pw. Świętej Faustyny w Warszawie został zawieszony w wykonywaniu obowiązków. Administratorem parafii ordynariusz warszawsko-praski bp Romuald Kamiński mianował ks. dr hab. Bartosza Adamczewskiego prof. UKSW.