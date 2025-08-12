Do bardzo niebezpiecznego zdarzenia doszło w miejscowości Drozdów w woj. łódzkim. 2-letni chłopiec połknął truciznę na myszy. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR.
Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 11 sierpnia, po południu w miejscowości Drozdów. Jak informują druhowie z Osp Świnice Warckie, zostali oni wezwani do zabezpieczenia lądowiska dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Według zgłoszenia małe dziecko połknęło truciznę na myszy.
Na miejscu bardzo szybko pojawili się ratownicy.
Chłopiec został zabrany śmigłowcem do szpitala.
Strażacy też zaapelowali do dorosłych i opiekunów: "Chowajcie wszelakie środki chemiczne jak najwyżej, w jak najtrudniejsze do znalezienia miejsca, dzieci bywają bardzo ciekawe świata".
