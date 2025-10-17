​Policjanci z Ciechanowa zatrzymali trzech mężczyzn podejrzanych o przetrzymywanie 21-latka. Najmłodszy z zatrzymanych ma 16, a najstarszy 21 lat. Służby podejrzewali, że jeden ze sprawców strzelał z broni pneumatycznej do 21-latniego mężczyzny. Przetrzymywany był zmuszany do wypłacenia pieniędzy z bankomatu. Jednemu z zatrzymanych, 19-latkowi, grozi do 25 lat więzienia.

Policja z Ciechanowa zatrzymała trzech młodych mężczyzn podejrzanych o brutalny rozbój. Ich ofiarą padł 21-letni mieszkaniec powiatu płońskiego.

Jeden z napastników strzelał do pokrzywdzonego z broni pneumatycznej. Mężczyzna był również zmuszany do zażycia nieznanej substancji i wypłaty pieniędzy z bankomatu.

Dzień po zgłoszeniu policja zatrzymała trzech mieszkańców powiatu ciechanowskiego w wieku 16, 19 i 21 lat. 19-latek usłyszał zarzuty bezprawnego pozbawienia wolności ze szczególnym udręczeniem, rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia oraz zmuszania do określonego zachowania.

Sprawę prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Ciechanowie.

Jak poinformowała rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie asp. Magda Sakowska, kilka dni temu 21-letni mężczyzna - mieszkaniec powiatu płońskiego - zgłosił, iż padł ofiarą rozboju. Sprawcy zatrzymali go na jednej z ulic miasta, gdy kierował samochodem. Polecili mu, aby przesiadł się na tylne siedzenia, a następnie wsiedli do auta, po czym na kilka godzin pozbawili go wolności.

Napastnicy przetrzymywali 21-latka w samochodzie, a także w mieszkaniu, stosując wobec niego przemoc oraz groźby. Jeden ze sprawców strzelał do niego z broni pneumatycznej. Mężczyzna był też zmuszany do zażycia nieznanej substancji i do wypłacenia pieniędzy z bankomatu. Ostatecznie został uwolniony. Miał liczne obrażenia, ale nie wymagał hospitalizacji - powiedziała asp. Sakowska.

Sprawcy w rękach policji

Policjantka przekazała, że następnego dnia po otrzymaniu zgłoszenia o rozboju policjanci zatrzymali 16, 19 i 21-latka. Wiadomo, że to mieszkańcy z powiatu ciechanowskiego. Na podstawie zebranego materiału dowodowego 19-latkowi przedstawione zostały zarzuty bezprawnego pozbawienia wolności, połączonego ze szczególnym udręczeniem, a także rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia i zmuszania do określonego zachowania.

Funkcjonariusze ustalili też, że to właśnie 19-latek w ubiegłym tygodniu w jednym ze sklepów w Ciechanowie oddał kilka strzałów z broni pneumatycznej - nikt nie odniósł wtedy obrażeń. W związku z tym zdarzeniem podejrzany o rozbój usłyszał dodatkowo zarzut narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.