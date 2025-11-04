We wtorek kierowcy podróżujący autostradą A2 w kierunku Poznania muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi zapowiada prace remontowe, które mogą spowodować spowolnienie ruchu i tworzenie się korków. Sprawdź szczegóły.

/ Shutterstock

Jak poinformował rzecznik łódzkiego oddziału GDDKiA, Maciej Zalewski, "około godziny 9 na autostradzie A2, na jezdni w kierunku Poznania, rozpoczęły się prace związane z remontem nawierzchni. Będą one prowadzone na 408. kilometrze trasy, między MOP Bolimów i węzłem Skierniewice".





Zmiana organizacji ruchu



W związku z prowadzonymi pracami, z ruchu wyłączony zostanie prawy - wolny - pas ruchu. Kierowcy będą mogli korzystać wyłącznie z lewego pasa.

Dodatkowo wprowadzono ograniczenie prędkości do 80 km/h. Utrudnienia mają potrwać do wczesnego popołudnia we wtorek.





Kolejne prace w najbliższych dniach



To nie koniec zmian na autostradzie A2. Jak zapowiada GDDKiA, kolejne prace związane z naprawą nawierzchni na jezdni do Poznania planowane są na środę i czwartek.



Rzecznik GDDKiA apeluje do wszystkich użytkowników drogi o zachowanie szczególnej ostrożności.

Kierowcy planujący podróż autostradą A2 w kierunku Poznania powinni uwzględnić możliwe opóźnienia i rozważyć inne trasy.