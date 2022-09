Kolejny policjant ze stołecznego Śródmieścia został zawieszony po skandalicznej interwencji w centrum miasta - dowiedział się reporter RMF FM. Funkcjonariusz uderzył w twarz młodego mężczyznę. Zajście nagrali świadkowie. Doszło do niego w pobliżu centrum handlowego Złote Tarasy.

Kolejny policjant ze stołecznego Śródmieścia zawieszony po skandalicznej interwencji w centrum miasta. Zdjęcie ilustracyjne / Albert Zawada / PAP

W ubiegłym tygodniu policyjny patrol został wezwany do grupy około 20 osób, która miała się agresywnie zachowywać wobec klientów jednego z lokali.



Na nagraniu, które pojawiło się w mediach społecznościowych, widać, jak młody mężczyzna - bez koszulki - prowokuje interweniującego policjanta.



Przeciążeni służbą

Obaj mężczyźni stają naprzeciw siebie. Wtedy funkcjonariusz bierze zamach i uderza go w twarz. Zaatakowany pada na ziemię. Gdy mężczyzna się podnosi, podbiega drugi z policjantów i go przewraca. Wtedy obaj funkcjonariusze obezwładniają mężczyznę.

Sprawą zajął się już wydział kontroli Komendy Stołecznej. Bada ją też Biuro Spraw Wewnętrznych i prokuratura.

Jak dowiedział się reporter RMF FM, funkcjonariusz, który zaatakował mężczyznę, ma 20-letni staż. Nasi rozmówcy z policji nie bronią go, ale zaznaczają, że powodem agresywnych zachowań policjantów może być ich przeciążenie służbą.

Kilka lat temu liczba nocnych patroli w Warszawie była dwukrotnie wyższa. Teraz brakuje ludzi chętnych do pracy.



Skandaliczna interwencja stołecznych policjantów. Mieli pobić zatrzymanego

Prokuratura oraz Biuro Spraw Wewnętrznych Policji wyjaśniają okoliczności pobicia przez funkcjonariuszy młodego mężczyzny na warszawskiej Pradze Południe. O sprawie pisaliśmy 1 września.

Podczas interwencji jeden z policjantów miał brutalnie kopać zatrzymanego. Funkcjonariusze zostali zawieszeni.



Prokuratura w Nowym Dworze Mazowieckim wszczęła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień oraz spowodowania uszczerbku na zdrowiu.

Policjanci pod koniec lipca interweniowali wobec mężczyzny, który - jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy - miał na Saskiej Kępie w miejscu publicznym pić alkohol.

Gdy funkcjonariusze próbowali go wylegitymować - doszło do kłótni. Młody mężczyzna zaczął się awanturować. Jedna z wersji mówi o tym, że zaczął się szarpać z policjantami, a potem próbował uciec. Patrol dogonił go na terenie jednej ze szkół.

Tam kamery monitoringu zarejestrowały, jak policjant brutalnie kopie zatrzymanego. Po tej interwencji poszkodowany z obrażeniami trafił do izby zatrzymań. Także jeden z policjantów wymagał pomocy medycznej - w wyniku szarpaniny poważnie uszkodził sobie rękę.

Zobacz również: Masowe odejścia dyżurnych z policji w Otwocku