Import aut z Japonii co prawda nie cieszy się tak dużą popularnością, jak sprowadzenie auta z USA, ale wynika to z zupełnie innych oczekiwań klientów. Sprowadzając samochód z kraju kwitnącej wiśni kupujący są skłonni zapłacić więcej, ale zapewnić sobie idealny stan pojazdu i bogate wyposażenie. Przez lata pojawiło się wiele mitów i półprawd na temat importu samochodów z Japonii. Dlatego teraz rozprawimy się z niektórymi z nich.

Każdy samochód z Japonii jest w idealnym stanie

Każdy samochód wystawiony na aukcję w Japonii jest dokładnie oceniany przez wykwalifikowanych inspektorów, którzy przypisują mu odpowiednie oznaczenia w tzw. "karcie oceny", co pozwala kupującym na świadome podejmowanie decyzji. Japońskie aukcje samochodowe są zorganizowane w formie dynamicznego systemu, w którym kluczową rolę odgrywają trzy główne grupy: USS, TAA i JAA, które przeprowadzają szczegółowe inspekcje pojazdów przed ich wystawieniem na licytację.

Dlatego jeśli chodzi o auta z Japonii, opinie na ich temat urosły już do rangi legendy. Japoński rynek oferuje auta w wersjach premium z unikalnymi, luksusowymi dodatkami. Auta z Japonii są cenione za wyjątkowy stan techniczny i niski przebieg, ponieważ są traktowane jako hobby i używane głównie weekendowo. Japoński klimat wpływa korzystnie na stan podwozia pojazdów, co sprawia, że nie rdzewieją szybko i przez długi czas zachowują niemal idealny wygląd. Japończycy pedantycznie dbają o pojazdy, a auta są w większości garażowane i regularnie serwisowane.

Wszystkie powyższe stwierdzenia co do zasady są prawdą, ale żeby trafić na prawdziwe perełki, trzeba wiedzieć, jak szukać. Choć większość samochodów oferowanych w serwisach aukcyjnych prezentuje doskonały stan techniczny, to zdarzają się też samochody po naprawach, które pomimo tego otrzymują wysokie oceny. Wymaga to jednak doświadczenia w czytaniu arkuszy aukcyjnych i wprawnego oka. Dlatego warto skorzystać z usług firmy oferującej import z Japonii do Polski, bo specjaliści będą wiedzieć, czego szukać.

Niski przebieg nie zawsze jest zaletą

Sprowadzane z Japonii samochody z reguły odznaczają się niskim przebiegiem. Ma to swoje plusy i minusy. Jeżeli wynika on z faktu, że samochód był użytkowany do krótkich przejazdów po mieście, to po zakupie warto zwrócić uwagę na stan silnika, skrzyni biegów i elementów układu przeniesienia napędu.

Jeżeli chodzi o oferty samochodów, które mają już swoje lata, ale pomimo tego wskazania prędkościomierza są niskie, to należy się spodziewać m.in. wymiany elementów gumowych i uszczelek. Pamiętaj, że np. dwudziestoletni Mercedes, Lexus, Porsche czy BMW z małym przebiegiem nadal pozostaje samochodem klasy premium, więc wiek nie oznacza tańszych części. Czasami może być wręcz odwrotnie.

Oczywiście, nie oznacza to, że należy rezygnować z aut z niskimi przebiegami. Po prostu warto mieć z tyłu głowy, że samochód może wymagać wizyty w serwisie i najlepiej odbyć ją zaraz po sprowadzeniu auta, by cieszyć się jazdą.

Samochody z Japonii są tańsze niż w Europie

Jedno kluczowe pytanie zawsze towarzyszy sprowadzającym auta z Japonii. Czy warto w ogóle to zrobić? Odpowiedź brzmi - to zależy od tego, jak podejdzie się do tematu. Samochody z Japonii nie zawsze są tańsze niż w Europie, choć można trafić nawet na doskonale utrzymane auta klasy premium, które będą miały niższy przebieg i niższą cenę od tych z naszego kontynentu.

Poza tym, nawet jeśli kupisz auto w atrakcyjnej cenie, to pamiętaj, że należy do tego doliczyć transport samochodu do Europy, opłaty celne i skarbowe, proces rejestracji itp. Pomimo tego zakup auta z Japonii jest opłacalny, jeśli chcesz kupić wyjątkowe auto w doskonałym stanie. Wystarczy tylko spojrzeć szerzej niż przez pryzmat wydanych pieniędzy. Właśnie to odróżnia import aut z Japonii od importu samochodów z innych krajów.

Ile kosztuje import auta z Japonii?

Sprowadzając samochody z Japonii, warto wiedzieć, że wysokość opłat zależy od kombinacji tego, jakie są rodzaj i pojemność silnika oraz ile wynosi finalna cena pojazdu. Aby wziąć udział w aukcji samochodów w Japonii, należy podpisać umowę kaucyjną z doradcą i wpłacić kaucję, która wynosi zazwyczaj 5-10% wartości przeznaczonej na zakup pojazdu. Koszty transportu samochodów z Japonii obejmują transport morski, prowizję agenta oraz podatki takie jak cło, akcyza i VAT. Koszt transportu samochodu z Japonii do Europy wynosi od około 1100 zł za małe auto do 5000 zł za większe pojazdy, w zależności od gabarytów. Akcyza na samochody importowane z Japonii zależy od pojemności silnika i wieku pojazdu, wynosząc od 3,1% do 18,6% wartości samochodu.

Choć samochody z Japonii w znakomitej większości mają kierownicę po lewej stronie, to i tak trzeba je przystosować do ruchu lewostronnego. Nie jest to jednak nic skomplikowanego. Samochody z Japonii wymagają technicznych modyfikacji do dostosowania do przepisów europejskich, najczęściej wymienia się reflektory i montuje tylne światło przeciwmgielne.