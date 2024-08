Na wtorek 2 września protesty i blokady dróg w centrum Warszawy zapowiada grupa aktywistów ekologicznych Ostatnie Pokolenie. Akcja zbiega się w czasie z rozpoczęciem roku szkolnego.

Ostatnie Pokolenie zapowiada blokady dróg w centrum Warszawy / Natalia Godek / Materiały prasowe

Ostatnie Pokolenie zapowiada blokady dróg w centrum Warszawy. Protest aktywistów ma odbyć się 1 września, czyli w dniu rozpoczęcia roku szkolnego.

Organizacja chce w ten sposób zwrócić uwagę na odpowiedzialność rodziców za zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa, które jest zagrożone z powodu kryzysu klimatycznego.

"Drogi będą blokować dziesiątki przejętych sióstr i braci, rodzice i dziadkowie. Protesty zaczynają się wraz z początkiem roku szkolnego, bo kryzys klimatyczny przekreśla bezpieczną dorosłość, marzenia i plany dzieci, które idą teraz do szkoły" - czytamy na stronie aktywistów na Facebooku.



Ostatnie Pokolenie apeluje do rodzin: "To jest moment, by przyjść na spotkanie i włożyć pomarańczową kamizelkę. Co powiemy dzieciom, jeśli nic nie zrobimy? Jesteśmy Ostatnim Pokoleniem, które może zatrzymać katastrofę klimatyczną. Musimy zrobić to dla naszych dzieci, dla naszego młodszego rodzeństwa i dla naszych bliskich."

Ostatnie pokolenie, jak samo o sobie mówi, to ruch obywatelskiego oporu. "Kontynuujemy długą tradycję nieposłuszeństwa obywatelskiego. Inspirujemy się i wyrażamy podziw dla historii walczących o swoje prawa kobiet, strajkujących pracowników i ludzi doświadczających rasizmu. Szczególnie przyświeca nam pamięć o Solidarności" - czytamy na ostatniepokolenie.org.