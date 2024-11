Prezydent Andrzej Duda podczas konferencji przed wylotem do Azerbejdżanu na konferencję klimatyczną COP29 zapowiedział, że jego rozmowy z Trumpem mają dotyczyć m.in.: współpracy gospodarczej między Polską a Stanami Zjednoczonymi oraz m.in. szczytu Trójmorza, który będzie miał miejsce w Warszawie.

Będziemy rozmawiali także oczywiście o sytuacji na Ukrainie. (Donald Trump) pytał mnie zresztą o moją ocenę tej sytuacji - powiedział Duda.

Zamieszanie z wizytą, której nie było

W ostatnich dniach było sporo zamieszania w związku z rzekomym piątkowym wylotem Andrzeja Dudy na spotkanie z Donaldem Trumpem.

W sobotę Onet napisał o przygotowaniach do wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych, gdzie miałby się on spotkać z prezydentem elektem USA Donaldem Trumpem. Według portalu w USA byli już dwaj prezydenccy ministrowie - Marcin Mastalerek i Wojciech Kolarski - którzy dopinali szczegóły wizyty. Już w piątek o rychłej wizycie prezydenta w USA informowała "Gazeta Wyborcza".

Zapytana o doniesienia portalu szefowa Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka zaprzeczyła. Nie było organizacji wizyty - zastrzegła w Polsat News.

Podkreśliła, że KPRP nie organizowała przelotu, ani nie zgłaszała zapotrzebowania na lot, a jedynie pytała o warunki techniczne przelotu.

Pawlak: Absolutna nieprawda

Informację, że wizyta prezydenta w USA nie była organizowana, potwierdził w niedzielę w programie "Kawa na Ławę" w TVN24 szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Mieszko Pawlak.

Nie były organizowane żadne przeloty, nie była organizowana żadna wizyta w taki sposób, jak to było opisane - zapewnił.

Natomiast urzędnicy kancelarii podejmowali pewne działania analizujące, jak by to mogło wyglądać, jaka byłaby długość przelotu i tak dalej - w taki nieformalny sposób sprawdzający na przyszłość. Ale to tylko tyle, no bo trzeba być gotowym - mówił.

Zastrzegł, że informacje o wylocie, który miał się odbyć w piątek wieczorem, to "absolutna nieprawda".