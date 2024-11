23 maja 2025 r. premierę będzie miał film "Mission: Impossible – The Final Reckoning" - to ósma część kultowej serii z Tomem Cruisem w roli głównej. Do sieci trafił właśnie zwiastun tej produkcji.

Tom Cruise na planie "Mission: Impossible 8" w Londynie / Mega / Dean / Click News And Media / SplashNews.com / East News Zwiastun wypełniony jest scenami akcji w wykonaniu Toma Cruise'a. Aktor znany jest z tego, że nie chce, by wyręczali go kaskaderzy. Sam występuje nawet w bardzo skomplikowanych i ryzykownych scenach. Wideo youtube W klipie widzimy granego przez Cruise'a agenta Ethana Hunta m.in., gdy w zakrwawionej koszuli biegnie przez most Westminster Bridge w Londynie, nurkuje przy wraku łodzi podwodnej, czy trzyma się skrzydła lecącego do góry nogami dwupłatowca. Tom Cruise na planie 'Mission Impossible 8' w Paryżu / SplashNews.com / East News Za reżyserię "Mission: Impossible - The Final Reckoning" odpowiedzialny jest Christopher McQuarrie. Jest on również jednym ze współautorów scenariusza. Wiadomo, że fabuła filmu będzie nawiązywać do poprzedniej części - "Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One". Wideo youtube W obsadzie "Mission: Impossible - The Final Reckoning" są m.in. Angela Bassett, Esai Morales, Simon Pegg, Ving Rhames, Hayley Atwell, Vanessa Kirby, Pom Klementieff, Shea Whigham, Henry Czerny, Greg Tarzan Davis, Mariela Garriga i Indira Varma. Ponownie na ekranie mamy zobaczyć również Marcina Dorocińskiego, który wystąpił w kluczowej dla fabuły siódmej części sekwencji na łodzi podwodnej. Choć w tytule pojawia się słowo "final", nie jest jasne, czy film będzie ostatnią częścią serii. Cruise stwierdził kiedyś, że chciałby grać Hunta do czasu, gdy będzie 80-latkiem. Zobacz również: To już pewne: Marcin Dorociński zagra w "Mission: Impossible"!