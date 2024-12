Funkcjonariusze CBA oraz Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego zatrzymali 19 przedsiębiorców, którzy wykorzystywali nierzetelne faktury do rozliczeń podatku VAT - poinformował zespół prasowy CBA. Chodzi o śledztwo dotyczące działania zorganizowanej grupy przestępczej.

Jak przekazał zespół prasowy CBA, postępowanie prowadzone jest przez funkcjonariuszy Delegatury CBA w Krakowie, zaś śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga w Warszawie. W sprawę może być zamieszanych blisko tysiąc podmiotów gospodarczych.

W grudniu zatrzymano 19 osób z woj. mazowieckiego, wielkopolskiego, łódzkiego, podkarpackiego, dolnośląskiego, zachodniopomorskiego, śląskiego i małopolskiego, a działania funkcjonariuszy prowadzone były jednocześnie w 130 lokalizacjach na terenie kraju przez ponad 300 funkcjonariuszy.

"W miejscach zamieszkania zatrzymanych oraz miejscach prowadzenia działalności gospodarczej zabezpieczono obszerną dokumentację księgową i nośniki pamięci" - wyjaśnił zespół prasowy CBA.

Poinformował również, że z ustaleń śledczych wynika, że w latach 2012-2021 grupa przestępcza produkowała tzw. puste faktury. Chodziło m.in. o zakup usług informatycznych, transportowych, doradczych oraz towarów. "W procederze brali udział przedsiębiorcy z woj. mazowieckiego, wielkopolskiego, łódzkiego, podkarpackiego i dolnośląskiego oraz biura rachunkowe" - przekazał zespół prasowy CBA.

Dodał, że część podmiotów pełniła rolę pośredników, którzy wyszukiwali kolejne podmioty gospodarcze zainteresowane wykorzystaniem fikcyjnych faktur do obniżenia należności podatkowych. "Wartość wystawionych faktur przekroczyła miliard złotych" - wyliczono.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie, gdzie usłyszeli zarzuty dotyczące fałszowania faktur VAT, prania brudnych pieniędzy, wystawiania nierzetelnych faktur, podawania nieprawdy w deklaracji VAT, naruszenia zasad dotacji. Prokurator złożył wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec 4 osób, a kwota zabezpieczenia majątkowego wyniosła blisko 9,5 mln zł.

CBA przypomniało, że to siódma realizacja w prowadzonym postepowaniu przygotowawczym. Do tej pory w śledztwie zarzuty usłyszało ponad 200 osób. Prokurator skierował do sądu akty oskarżenia wobec 53 podejrzanych, 42 z nich złożyło wnioski o dobrowolne poddanie się karze. W wyniku przestępczej działalności Skarb Państwa został narażony na straty w wysokości 24 mln zł, z czego 16 mln zł już zostało zwrócone, a pozostała kwota została objęta obowiązkiem zapłaty.

"Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy zablokował rachunki bankowe 18 podatników na kwotę pond 3,4 mln złotych. Wszczęto łącznie 618 kontroli celno-skarbowych oraz kontroli podatkowych wobec nieuczciwych podatników. W sprawie pojawiają się kolejne podmioty gospodarcze, które uczestniczyły w przestępczym procederze. Śledczy planują kolejne realizacje procesowe" - podało CBA.