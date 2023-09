W samo południe rozpocznie się 23. Bieg po Nowe Życie w Warszawie. To największa w Polsce inicjatywa promująca przeszczepy narządów.

Bieg po Nowe Życie - zdjęcie archiwalne / Andrzej Grygiel / PAP

Z jednym z uczestników czekających na start Biegu rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Myślę, że bez problemu przejdę ten kilometr, może nawet pobiję swój rekord z poprzedniej edycji w Wiśle - 5 minut 50 sekund, ale wtedy niespecjalnie się spieszyłem, bardziej chciałem jak najfajniej przejść i zapamiętać ten moment - mówi uczestnik.

Myślę, że atmosfera jest bardzo rodzinna. Wszyscy jesteśmy jedną, wielką rodziną po przeszczepach. Jest bardzo ciepło i przyjemnie - dodaje.

Na starcie po raz kolejny stanie między innymi wielokrotny reprezentant Polski w siatkówce Krzysztof Ignaczak.

Zaangażowałem się w Bieg po Nowe Życie, bo lubię chodzić. Nie lubię biegać. To jest szczytny cel, pokazanie, jak ważna jest transplantologia w naszym życiu, jak możemy pomóc funkcjonować innym osobom. Miałem okazję spotkać się z wieloma beneficjentami polskiej transplantologii. To coś cudownego zobaczyć, jak funkcjonują te osoby, jak zmieniło się ich życie po przeszczepie. Nauczyłem się od uczestników Biegu, żeby szanować życie. Mamy jedno życie i jedno zdrowie. Trzeba zwrócić uwagę na to, jak się odżywiamy, jak często się poruszamy, żeby włączyć ruch do codziennego życia. To połączenie i ruchu, i zdrowego myślenia o życiu - powiedział kilka dni temu Krzysztof Ignaczak.

O Biegu po Nowe Życie

23. Bieg po Nowe Życie to największa polska inicjatywa społeczna promująca świadome dawstwo narządów do przeszczepień i przybliżająca społeczeństwu ideę transplantacji jako skutecznej metody leczenia.

Uczestnicy Biegu po Nowe Życie w sobotę staną na starcie marszu nordic walking i przemaszerują na symbolicznym dystansie 1 km alejkami Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Mimo, że za nami już 22 Biegi po Nowe Życie zliczając edycje warszawskie i wiślańskie edukacja jest ciągle potrzebna - nasze zadanie to promować i edukować, dawać nadzieję tym, którzy są przed przeszczepieniem pokazując tych, którzy dostali drugie życie i wracają do aktywnego życia - mówił na początku września Arkadiusz Pilarz, dyrektor Biegu po Nowe Życie. Wszyscy razem dla dawstwa i transplantacji - my maszerujemy, Wy kibicując wspieracie - dodaje Pilarz.