Lotnisko Warszawa-Radom odprawiło w czerwcu ponad 13 tys. pasażerów. To niemal pięć razy więcej niż w maju. Większy ruch jest związany z początkiem sezonu urlopowego i rozwijającą się siatką połączeń. Czerwcowy wynik jest jednak gorszy, jeśli porównać go do tego sprzed roku.

Lotnisko w Radomiu / Wojciech Olkusnik / East News

Kontrakt na rekordowy tunel podpisany. To element CPK "W czerwcu z radomskiego portu wystartowały wyczekiwane rejsy czarterowe i regularne, m.in. do Barcelony, Tirany oraz Prewezy. Połączenia realizowane są zarówno przez PLL LOT, jak i Wizz Air" - poinformowały w środę Polskie Porty Lotnicze (PPL). Tegoroczny czerwiec jest jednak pod względem liczby obsłużonych pasażerów gorszy niż ubiegłoroczny. W czerwcu 2024 r. Lotnisko Warszawa-Radom obsłużyło prawie 15,8 tys. osób. "Mimo wyniku niższego o około 16,5 proc., bieżący sezon pokazuje stopniowy powrót zainteresowania podróżami z Radomia, a port lotniczy konsekwentnie rozwija swoją ofertę" - podkreśliły PPL. Spółka ma nadzieję, że wkrótce więcej przewoźników zdecyduje się na loty z Radomia, ponieważ port ten otrzymał zgodę na uruchomienie 10 operacji lotniczych w porze nocnej, co - zdaniem PPL - zwiększa jego elastyczność operacyjną i stwarza szansę na dalszy rozwój. Ponad 32 tys. pasażerów od początku roku Od początku 2025 r. z lotniska Warszaw-Radom skorzystało ponad 32 tys. pasażerów. W sezonie letnim z Radomia będzie można polecieć m.in. do: Hiszpanii, Grecji, Włoch, Turcji, Albanii i na Cypr. Port lotniczy w Radomiu rozpoczął działalność w maju 2014 r. Przez krótki czas loty z tego miasta odbywały się m.in. do: Rygi, Berlina, Wrocławia i Lwowa. Było to jedyne lotnisko użytku publicznego w Polsce, które powstało bez wsparcia unijnego. Po ogłoszeniu przez sąd w 2018 r. upadłości prowadzącej lotnisko miejskiej spółki Port Lotniczy Radom, lotnisko przejęły Polskie Porty Lotnicze i wybudowały je prawie od nowa. Pierwszy lot z nowego portu odbył się pod koniec kwietnia 2023 r. Jak wynika z danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego w pierwszym kwartale 2025 roku polskie porty lotnicze obsłużyły 12,3 mln pasażerów, o prawie 1,3 mln (11,8 proc.) więcej niż w pierwszym kwartale 2024 roku i o 2,9 mln (31,3 proc.) więcej niż w analogicznym okresie 2019 roku. Wśród portów lotniczych liderem pozostaje Lotnisko Chopina w Warszawie, które obsłużyło w pierwszym kwartale roku ponad 4,8 mln pasażerów i osiągnęło największy wzrost ilościowy względem analogicznego okresu 2024 r. (+534,4 tys. pasażerów). W dalszej kolejności największe wzrosty pod względem liczby obsłużonych pasażerów wykazały Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice (+473,4 tys.) oraz Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach (+164,2 tys.). Spadki w liczbie pasażerów wystąpiły w portach lotniczych: Warszawa-Modlin, Olsztyn-Mazury, Warszawa-Radom, Bydgoszcz oraz Łódź.