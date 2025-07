Szczeciński szpital "Zdroje" otrzymał dofinansowanie z konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia w ramach Funduszu Medycznego. 200 mln zł zostanie przeznaczonych na budowę Zachodniopomorskiego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży.

Zmodernizowany Oddział Psychiatrii Dziecięcej i Młodzieżowej szpitala „Zdroje” w Szczecinie / Marcin Bielecki / PAP

Nasz oddział psychiatryczny dla najmłodszych pacjentów to jedyny taki ośrodek w regionie. Pomagamy chorym nie tylko z naszego województwa, ale też pochodzącym z województw pomorskiego i lubuskiego. Od lat próbowaliśmy pozyskać środki na sfinansowanie budowy centrum, które zapewniłoby dzieciom i młodzieży dostęp do kompleksowej opieki oraz do różnych form leczenia. Wreszcie się udało - przekazał dyrektor szpitala "Zdroje" dr n. med. Łukasz Tyszler.

Władze szpitala poinformowały, że do placówki trafia coraz więcej młodych pacjentów z problemami psychicznymi. Rok 2023 zamknięto z rekordową liczbą hospitalizacji, których było ponad 600.

Wskazano, że obecne warunki lokalowe nie pozwalają na wprowadzenie nowych form leczenia, zgodnych ze światowymi trendami, zarówno na oddziałach dziennych, jak i w leczeniu domowym. Nowy pawilon ma pomóc rozwiązać te problemy.

Liczba łóżek wzrośnie o kilkanaście

Projekt, który otrzymał dofinansowanie, przewiduje budowę nowego, czteropiętrowego budynku o powierzchni 5 tys. mkw. Dzięki temu liczba łóżek na oddziale stacjonarnym wzrośnie z 36 do 50. Powstaną też nowe formy leczenia: oddział dzienny i zespół leczenia środowiskowego, które pozwolą na codzienną opiekę bez konieczności długiego pobytu w szpitalu.

Nowy budynek ma zapewnić lepsze, bardziej komfortowe warunki dla pacjentów i zmniejszyć stres związany z leczeniem. Inwestycja skróci czas oczekiwania na hospitalizację i umożliwi szerszą opiekę.

Nowoczesne wyposażenie pozwoli na dokładniejszą diagnostykę i skuteczniejsze leczenie. Wartość inwestycji to ok. 200 mln zł. Zakończenie prac planowane jest na 2029 rok.