Pożar zabytkowej willi Stefańskiego przy ul. Żwirki i Wigury na warszawskiej Ochocie. Według świadków słychać było wybuch.

Na miejscu pracuje kilkunastu strażków / Shutterstock

Pożar dawnej willi Stefańskiego w Warszawie. Kłęby dymu unoszą się nad Ochotą.

Ogień pojawił się w budynku przy ulicy Żwirki i Wigury 25. Willa Stefańskiego to niewielki murowany dom. Teraz to pustostan.

Na miejscu pracuje kilkunastu strażaków. Nie ma informacji o poszkodowanych.

Jak przekazał Piotr Owczarski, rzecznik wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego "Meditrans" w Warszawie, świadkowie opowiadają, że słyszeli wybuch.

Pożar został już zlokalizowany - trwa dogaszanie budynku i jego rozbiórka.

Sytuacja jest opanowana, nie ma zagrożenia dla pobliskich budynków ani dla przebiegającej obok trasy kolejowej.