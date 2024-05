Zgłoszenie o pożarze po godz. 12

Alert ma związek z pożarem, do którego doszło w poniedziałek w Grodzisku Mazowieckim. Zapalił się tam dach liceum przy ul. Żwirki i Wigury. Przed przybyciem strażaków ewakuowało się 60 osób. Pożar wybuchł około godziny 12.00, gdy odbywały się matury z języka angielskiego.

Oficer prasowa mazowieckiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie mł. kpt. Katarzyna Urbanowska poinformowała, że na początku objęta pożarem było około 20 m kw. W tej chwili już na pewno więcej - dodała około godziny 13.00.

Na miejscu pracuje 10 zastępów straży pożarnej, w tym cysterna, zbiornik i podnośnik - powiedziała rzeczniczka. Zaznaczyła, że zgłoszenie o pożarze strażacy dostali kilka minut po godzinie 12.00.

Co z maturzystami z Grodziska?

Jak poinformował w poniedziałek dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik, według stanu jego wiedzy do pożaru doszło już po zakończeniu pisemnego egzaminu z języka angielskiego. Szef CKE zaznaczył, że gdyby okazało się, że jednak w trakcie egzaminu, to maturzyści będą mogli przystąpić do niego ponownie w drugim terminie w czerwcu. Smolik poinformował także, że pozostałe egzaminy w tej sesji maturalnej, zarówno pisemne, jak i ustne, maturzyści będą pisać w innej szkole.

W poniedziałek rano o godz. 9.00 rozpoczęły się pisemne egzaminy maturalne z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. Zależnie od rodzaju egzaminu trwały 150 lub 180 minut.