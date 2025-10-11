5 osób zostało rannych po tym, jak w sobotni poranek na drodze krajowej nr 60 w pobliżu miejscowości Wola Łącka na Mazowszu zderzyły się dwa samochody osobowe. Trasa łącząca Płock i Gostynin jest zablokowana. Utrudnienia mogą występować do godz. 10.

Zdj. poglądowe / Shutterstock

O poranku na drodze krajowej nr 60 - na trasie Płock-Gostynin na wysokości miejscowości Wola Łącka w województwie mazowieckim - doszło do poważnego wypadku. Zderzyły się tam dwie osobówki, a pięć osób zostało rannych.

Na miejscu są ratownicy medyczni, którzy badają poszkodowanych. Możliwe, że część z nich trafi niebawem do szpitala w Płocku.

Utrudnienia na trasie występują w obu kierunkach i mogą potrwać do godz. 10. Chcąc ominąć zablokowany odcinek, najlepiej zjechać z DK60 w miejscowości Łąck od strony Płocka lub w miejscowości Podgórze od strony Gostynina. Objazd możliwy jest również przez miejscowość Ludwików.