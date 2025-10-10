​8 mężczyzn wieku od 19 do 41 lat zatrzymała policja z opolskiej komendy. Jeden z nich miał przy sobie przedmiot przypominający broń palną. Mężczyźni zniszczyli samochód ich znajomego. Domagali się od 23-latka zwrotu pieniędzy. Sześć osób trafiło do tymczasowego aresztu - grozi im do 10 lat więzienia.

Policja zatrzymała 8 mężczyzn, 6 z nich trafiło do aresztu. / KWP Lublin / Policja

W nocy z 28 na 29 września w jednej z miejscowości gminy Wilków doszło do ataku na 23-latka siedzącego w bmw. Napastnicy zdemolowali auto i grozili młodemu mężczyźnie.

Motywem ataku była prawdopodobnie chęć odzyskania pieniędzy od pokrzywdzonego.

Policja zatrzymała wszystkich ośmiu sprawców. Sześciu z nich trafiło na trzy miesiące do aresztu, dwóch 19-latków objęto dozorem policyjnym.

Zatrzymanym grozi do 10 lat więzienia za usiłowanie wymuszenia rozbójniczego i groźby karalne.

Nocny atak na 23-latka. Było o włos od tragedii

Była noc z niedzieli na poniedziałek, 28-29 września, gdy w jednej z opolskich miejscowości w gminie Wilków, pod jeden z domów podjechały cztery samochody. Mężczyźni, którzy z nich wysiedli zaczęli demolować zaparkowane tam bmw, w środku którego był 23-latek.

Agresywna grupa zaczęła grozić młodemu mężczyźnie, a jeden z napastników - jak relacjonuje policja - miał przy sobie "przedmiot przypominający broń palną". Młodemu mężczyźnie udało się w porę odjechać samochodem. Wcześniej całe zajście nagrał telefonem komórkowym.

Kryminalni, którzy zajęli się tą sprawą, ustalili, że za nocnym atakiem na młodego mężczyznę stoi 8 innych z powiatu opolskiego. Najmłodszy z napastników ma 19 a najstarszy 41 lat.

Zostali oni zatrzymani, a następnie osadzeni w policyjnym areszcie.

Motyw sprawców. Chcieli "odzyskać" dług

Prawdopodobnie motywem zachowania agresywnych mężczyzn była chęć odzyskania pieniędzy od mężczyzny. "Na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału zatrzymani w Prokuraturze Rejonowej w Opolu Lubelskim usłyszeli zarzuty usiłowania wspólnie i w porozumieniu wymuszenia rozbójniczego poprzez uszkodzenie bmw oraz kierowania wobec 23-latka groźby zamachu na jego życie i zdrowie w celu zwrotu pieniędzy" - poinformowała policja.

Pokrzywdzony oszacował wartość strat na kwotę 20 tysięcy złotych.

Grozi im do 10 lat więzienia

Jak przekazała policja, Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim przychylił się do wniosku opolskiej Policji i prokuratury i zastosował wobec sześciu mężczyzn wieku 19, 20, 23, 37 i 41 lat tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy. Pozostała dwójka 19-latków jest objęta policyjnym dozorem. Ma też zakaz opuszczania miejsca zamieszkania i kontaktowania się z pokrzywdzonym.

Zatrzymanym mężczyznom grozi kara do 10 lat więzienia.