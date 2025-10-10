Dwie 13-latki zaatakowały 49-letniego mężczyznę. Siedział na ławce, a one podeszły od tyłu i zaczęły okładać go patykami. Do tego wstrząsającego zdarzenia doszło w Krasnymstawie w województwie lubelskim. W piątek policja poinformowała, że dokumenty w tej sprawie trafią do sądu rodzinnego, który zdecyduje o dalszych konsekwencjach wobec dziewczyn.

/ Policja Krasnystaw / Policja

Do aktu agresji ze strony dwóch nastolatek doszło 8 października na jednym z krasnostawskich osiedli w Lubelskiem. W piątek poinformowała o tym policja. Dziewczyny podeszły do siedzącego na ławce mężczyzny i zaczęły uderzać go patykami po głowie. Potem oddaliły się z miejsca zdarzenia.

"Pomimo braku zgłoszenia funkcjonariusze natychmiast po otrzymaniu informacji o zdarzeniu podjęli czynności w tej sprawie. Tego typu zachowania są niedopuszczalne i wymagają zdecydowanej reakcji" - podali funkcjonariusze.

Jak się okazało, sprawczyniami były dwie 13-latki. Pokrzywdzony mężczyzna to z kolei 49-latek z Krasnegostawu. Policja przyjęła od niego zawiadomienie o popełnionym czynie i zgromadziła materiał dowodowy.

Zebrane dokumenty zostaną przekazane do sądu rodzinnego, który zdecyduje o dalszych konsekwencjach wobec 13-latek.