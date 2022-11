Mieszkańcy Warszawy chętnie korzystają ze zniczodzielni, która działa przy bramach wejściowych na Cmentarz Północny w Warszawie. Zniczodzielnia to jeden z pomysłów zgłoszonych do ubiegłorocznego budżetu obywatelskiego.

/ Michał Dobrołowicz / RMF FM

Projekt nosił nazwę „Rozwiązania #ZEROWASTE dla Bielan” i składał się z trzech elementów dotyczących ograniczania produkcji odpadów.

Pierwszy to warsztaty zero waste i less waste dla mieszkańców. Drugi to utworzenie jadłodzielni przed budynkiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bielany. Trzeci projekt to utworzenie zniczodzielni.

Na półkach zniczodzielni można zostawić nieużywane znicze, które nadają się do ponownego wykorzystania, wymagają najczęściej tylko uzupełnienia wkładu. Chętni mogą bezpłatnie zabrać je i wykorzystać.

Nie zauważyliśmy tego miejsca. Teraz zapamiętamy i kolejnym razem, gdy tu będziemy, może zostawimy znicz, którego już nie użyjemy - opowiadają naszemu reporterowi mieszkańcy Warszawy odwiedzający Cmentarz Północny.

Jest duży wybór, znicze mniejsze i większe, w różnych kolorach. Gdyby był jeszcze większy porządek, byłoby jeszcze łatwiej - dodają inni odwiedzający.