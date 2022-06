793 stopni. Tyle mieli do pokonania uczestnicy 6. Biegu im. Stanisława Tyma o Puchar Prezydenta m.st. Warszawy.

Bieg im. Stanisława Tyma o Puchar Prezydenta m. st. Warszawy (zdjęcie ilustracyjne) / Wojciech Olkuśnik / PAP

Biegacze wystartowali z płyty przed wejściem głównym do Pałacu Kultury i Nauki i wbiegli na taras widokowy zlokalizowany na 30. piętrze budynku. Meta powstała w Sali Gotyckiej. Po zakończonym biegu każdy uczestnik otrzymał medal.

Przeciętny czas wbiegnięcia na górę to 6 do 8 minut. Rekord, który w tym roku nie został pobity, należy jednak do wielokrotnego Mistrza Świata i Mistrza Polski w towerrunningu Piotra Łobodzińskiego, który pokonał trasę z płyty głównej na Taras Widokowy w 3 minuty i 16 sekund.

W tym roku najszybciej spośród mężczyzn pobiegł Daniel Koszykowski, który uzyskał czas 3 minuty i 36 sekund. Wśród kobiet najlepszy wynik uzyskała Klaudia Krajewska - 4 minuty i 40 sekund.

>>> WYNIKI SĄ DOSTĘPNE POD TYM LINKIEM <<<