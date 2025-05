Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gwałtownymi burzami w centrum kraju wydał w czwartek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Deszczowo będzie natomiast w całej Polsce. IMGW podał, że będzie też zimno, a to w związku z arktycznym powietrzem, które napływa z Północy. W Tatrach zapowiadane są intensywne opady śniegu. Śledźcie z nami radar burz i sprawdźcie, do kiedy obowiązują alerty.

Pogoda: Aktualna prognoza pogody IMGW na czwartek 15 maja; radar burz; zdj. poglądowe / Arkadiusz Ziolek/Pawel Murzyn / East News

Gdzie jest burza? IMGW wydało alerty

Wyjątkowo zimny maj przyniosła tegoroczna wiosna.

Synoptycy poinformowali, że w czwartek w całym kraju pojawi się przelotny deszcz, a na północy i południu kraju także deszcz ze śniegiem. W samych górach natomiast śnieg i to 5-12 cm.

Będzie chłodno - od 5 st. C na Podhalu, 12 st. C w centrum do 14 st. C na zachodzie Polski. Porywy wiatru osiągną do 60 km/h, nad morzem i w Tatrach ok. 65 km/h, a w Sudetach do 100 km/h.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Zimna Zośka". Kiedy nastąpi poprawa pogody i ocieplenie?

IMGW wydał także ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. Obowiązują na zaznaczonym niżej obszarze w czwartek do godz. 19:00.

Ostrzeżenia 1. stopnia przed burzami w czwartek, 15.05.2025 / IMGW / Materiały prasowe

Ostrzeżenie pierwszego stopnia IMGW oznacza warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne i zagrożenie zdrowia i życia. Instytut zaleca ostrożność i śledzenie komunikatów o rozwoju sytuacji pogodowej.

Ulewy, burze i przymrozki szybko nie odpuszczą

Burzowo, mokro i zimno będzie przez kolejnych kilka dni.

Niektóre alerty wydane przez synoptyków - dotyczące burz - obowiązują aż do poniedziałku, 19 maja.

Gdzie będzie najbardziej niebezpiecznie?

Ostrzeżenia 1. stopnia przed burzami, które na razie wydane jest do godz. 7:30 w poniedziałek, 19.05.2025 / IMGW / Materiały prasowe