Przekroczone normy bakterii wykryto w ciepłej wodzie w części budynku Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie - potwierdził reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. W związku z tym wypisani zostali wszyscy mali pacjenci Kliniki Rehabilitacji.
Nasz dziennikarz dostał zapewnienie od rzeczniczki lecznicy, że wdrożone zostały działania naprawcze, w tym chlorowanie wodociągu.
Na razie nie wiadomo, kiedy Klinika Rehabilitacji znów będzie normalnie funkcjonować.
Pozostała część Centrum Zdrowia Dziecka przyjmuje pacjentów zgodnie z planem.
Nowe wyniki badań próbek wody będą znane najwcześniej w środę.
Sygnał o tym zdarzeniu otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.
