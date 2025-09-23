Amerykańska Secret Service zlikwidowała sieć zaawansowanych urządzeń elektronicznych w rejonie Nowego Jorku, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie dla wysokich rangą urzędników państwowych tuż przed przemówieniem prezydenta Donalda Trumpa na forum ONZ.

Amerykańska Secret Service poinformowała o rozbiciu sieci zaawansowanych urządzeń elektronicznych, które mogły zostać wykorzystane do ataków telekomunikacyjnych wymierzonych w urzędników rządu USA. Operacja została przeprowadzona na kilka godzin przed wystąpieniem prezydenta Donalda Trumpa podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.

Według oficjalnego komunikatu, urządzenia były skoncentrowane w promieniu 56 kilometrów od miejsca obrad 193 państw członkowskich ONZ. W trakcie akcji zabezpieczono ponad 300 serwerów SIM oraz 100 tysięcy kart SIM na terenie kilku lokalizacji w tzw. tri-state area, obejmującej Nowy Jork, Connecticut i New Jersey.

Wstępna analiza wykazała, że urządzenia umożliwiały komunikację pomiędzy zagranicznymi podmiotami a osobami znanymi amerykańskim służbom federalnym. Ta sieć miała potencjał do wyłączenia wież telefonii komórkowej i praktycznie sparaliżowania sieci komórkowej w Nowym Jorku - podkreślił Matt McCool, szef nowojorskiego oddziału Secret Service.

Atak telekomunikacyjny?

Urządzenia mogły być wykorzystywane do szerokiego zakresu ataków telekomunikacyjnych, w tym wyłączania infrastruktury, przeprowadzania cyberataków oraz umożliwiania szyfrowanej komunikacji pomiędzy grupami przestępczymi i zagranicznymi graczami. Służby przejęły również dane odpowiadające nawet 100 tysiącom telefonów komórkowych.

Śledztwo w tej sprawie rozpoczęło się już wiosną i prowadzone było we współpracy z innymi agencjami federalnymi oraz lokalnymi. Secret Service nie ujawnia na razie, kto stał za tą operacją, podkreślając jedynie, że działania były skoordynowane w czasie z dorocznym Zgromadzeniem Ogólnym ONZ.

Biały Dom nie skomentował dotąd sprawy.

Śledztwo prowadzone jest we współpracy z innymi agencjami federalnymi. Amerykańskie służby apelują o czujność i zgłaszanie wszelkich podejrzanych aktywności związanych z infrastrukturą telekomunikacyjną.