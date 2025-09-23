Będzie ciąg dalszy dofinansowania posiłków dla pacjentów w wybranych szpitalach. Ministerstwo Zdrowia zdecydowało o przedłużeniu do końca roku pilotażu programu "Dobry posiłek" - dowiedział się reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Pierwotnie przedłużany już pilotaż miał zakończyć się wraz z końcem września. W ostatnich dniach ważyły się dalsze losy tego programu.
Byliśmy niezadowoleni, że kończy się pilotaż programu "Dobry posiłek", że może nie być kontynuowany. Tym bardziej cieszymy się, że program trwa. Najnowszą decyzję przyjęliśmy z radością. Bez wątpienia, dzięki temu pilotażowi pacjenci otrzymują lepsze posiłki. Dzięki temu programowi dietetycy informują pacjentów o zasadach żywienia. W medycynie jednak zawsze brakuje pieniędzy, również na wyżywienie pacjentów. Biorąc pod uwagę inflację, wzrost kosztów, w perspektywie oczekujemy zwiększenia wyceny - skomentował w rozmowie z RMF FM wicedyrektor Publicznego Szpitala Klinicznego imienia Orłowskiego w Warszawie prof. Piotr Jankowski.
Do pilotażu programu "Dobry posiłek" przystąpiły 582 szpitale, czyli ponad połowa lecznic w Polsce. Placówki otrzymują 25,62 zł za dzień pobytu w szpitalu pacjenta, który został zakwalifikowany do programu. O rodzaju zastosowanej diety, czasie jej trwania i indywidualnych modyfikacjach decyduje lekarz. Szpital musi zatrudnić dietetyka (osobę planująca dietę) w wymiarze co najmniej połowy etatu.
Szpitale w pilotażu opracowują jadłospis na co najmniej siedem dni i publikują go na stronie internetowej. Muszą też zapewnić regularność posiłków i sprawdzać, czy są one zgodne z jadłospisem, a także kontrolować świeżość produktów, temperaturę, zapach.
Resort zdrowia zaznaczył w komunikacie z pierwszej połowy tego roku, że dostępność do porad żywieniowych i wdrażania optymalnego modelu żywienia w szpitalach przełoży się na poprawę stanu zdrowia hospitalizowanych pacjentów, na ich szybszy powrót do pracy, niższą skalę powikłań, skrócenie czasu przebywania w szpitalu i obniżenie kosztów ponoszonych przez państwo.