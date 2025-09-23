Będzie ciąg dalszy dofinansowania posiłków dla pacjentów w wybranych szpitalach. Ministerstwo Zdrowia zdecydowało o przedłużeniu do końca roku pilotażu programu "Dobry posiłek" - dowiedział się reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Pierwotnie przedłużany już pilotaż miał zakończyć się wraz z końcem września. W ostatnich dniach ważyły się dalsze losy tego programu.

Szpitalne jedzenie (zdjęcie poglądowe) / Shutterstock

Byliśmy niezadowoleni, że kończy się pilotaż programu "Dobry posiłek", że może nie być kontynuowany. Tym bardziej cieszymy się, że program trwa. Najnowszą decyzję przyjęliśmy z radością. Bez wątpienia, dzięki temu pilotażowi pacjenci otrzymują lepsze posiłki. Dzięki temu programowi dietetycy informują pacjentów o zasadach żywienia. W medycynie jednak zawsze brakuje pieniędzy, również na wyżywienie pacjentów. Biorąc pod uwagę inflację, wzrost kosztów, w perspektywie oczekujemy zwiększenia wyceny - skomentował w rozmowie z RMF FM wicedyrektor Publicznego Szpitala Klinicznego imienia Orłowskiego w Warszawie prof. Piotr Jankowski.

Pilotaż programu "Dobry Posiłek"

Do pilotażu programu "Dobry posiłek" przystąpiły 582 szpitale, czyli ponad połowa lecznic w Polsce. Placówki otrzymują 25,62 zł za dzień pobytu w szpitalu pacjenta, który został zakwalifikowany do programu. O rodzaju zastosowanej diety, czasie jej trwania i indywidualnych modyfikacjach decyduje lekarz. Szpital musi zatrudnić dietetyka (osobę planująca dietę) w wymiarze co najmniej połowy etatu.

Szpitale w pilotażu opracowują jadłospis na co najmniej siedem dni i publikują go na stronie internetowej. Muszą też zapewnić regularność posiłków i sprawdzać, czy są one zgodne z jadłospisem, a także kontrolować świeżość produktów, temperaturę, zapach.

Resort zdrowia zaznaczył w komunikacie z pierwszej połowy tego roku, że dostępność do porad żywieniowych i wdrażania optymalnego modelu żywienia w szpitalach przełoży się na poprawę stanu zdrowia hospitalizowanych pacjentów, na ich szybszy powrót do pracy, niższą skalę powikłań, skrócenie czasu przebywania w szpitalu i obniżenie kosztów ponoszonych przez państwo.