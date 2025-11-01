Niezwykły grób z przymocowaną skarbonką można w czasie tego weekendu zobaczyć na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. O takich nietypowych grobach mówimy dzisiaj w świątecznych Faktach RMF FM.

Grób Jerzego Waldorffa na warszawskich Powązakach / Michał Dobrołowicz / RMF FM

Grób ze skarbonką to miejsce, w którym pochowany został Jerzy Waldorff, działacz społeczny i pisarz, inicjator kwesty na renowację nagrobków na Starych Powązkach. Za najpiękniejszy nagrobek zwiedzających stołeczne Powązki uważają natomiast nekropolie Lusi Raciborowskiej.

Dzisiaj kwesta ruszyła po raz 51. w historii. I na grobie Jerzego Waldorffa znów jest skarbonka!

Skarbonka jest ustawiona przez cały dzień, od rana do wieczora. Wieczorem liczymy pieniądze. I okazuje się, że Waldorff wciąż zbiera całkiem nieźle, ma dobre wyniki, jest w czołówce! Oficjalnie nie prowadzimy rankingu, nie wprowadzamy rywalizacji, ale odnotowujemy to w naszych zapiskach - opisuje przewodniczący Komitetu Powązkowskiego Marcin Święcicki.

Podkreśla, że skarbonki używane w czasie kwesty powstały na bazie menażek wojskowych.

Jako puszka kwestarska każda z nich ma dziurkę w środku, jest gotowa do powieszenia, widzimy, że te puszki nie psują się, cały czas można ich używać. Puszka Waldorffa jest używana od dwudziestu pięciu lat, Waldorff zmarł w 1999 roku, w następnym roku wprowadziliśmy zwyczaj zbierania pieniędzy także na jego grobie właśnie w taki sposób, jak dzisiaj. I to jest od dwudziestu lat ta sama puszka! - dodaje w rozmowie z RMF FM Święcicki.

Historia Cmentarza Powązkowskiego

Cmentarz Powązkowski powstał dzięki Melchiorowi Szymanowskiemu, który w 1750 r. ofiarował 2,4 ha gruntu z przeznaczeniem na cmentarz katolicki. Pierwszym pochowanym na Powązkach był ksiądz Wincenty Bartłomiej Skrzetuski. Jego pogrzeb odbył się w 1791 r. Na cmentarzu pochowano wielu wybitnych Polaków, m.in. Władysława Reymonta, Leopolda Staffa, Marię Dąbrowską, Stanisława Moniuszkę, Henryka Wieniawskiego i Jana Kiepurę.

W 1925 roku wzdłuż południowej ściany katakumb założono Aleję Zasłużonych.

Rząd grobów w Alei otworzyło miejsce spoczynku Władysława Reymonta, autora "Chłopów" - laureata Literackiej Nagrody Nobla. Tu znajduje się też symboliczny grób Stefana Starzyńskiego, przedwojennego prezydenta Warszawy, bohaterskiego obrońcy stolicy we wrześniu 1939 r., zamordowanego przez Niemców.

Symboliczne groby mają tu również prezydenci Ignacy Mościcki oraz przywódcy Państwa Polskiego Podziemnego. Spoczywają tu również lotnicy Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura, artyści, ludzie teatru i filmu, poeci, m.in. Stefan Jaracz, Józef Węgrzyn, Jadwiga Smosarska, Kalina Jędrusik, Józef Elsner, Stanisław Moniuszko, Bolesław Leśmian.

Kwesta na Powązkach

Po raz pierwszy na Starych Powązkach kwestowano w 1974 r. Akcja trwa nieprzerwanie do dziś od 51 lat. Dzięki środkom zebranym podczas wszystkich kwest odnowiono ponad 1,7 tys. zabytkowych nagrobków i kaplic.

Także w tym roku odbędzie się kwesta na Powązkach - 1 i 2 listopada. W akcji weźmie udział około 350 osób, w tym aktorzy, politycy i dziennikarze.