W stołecznym ogrodzie zoologicznym urodziła się samiczka pudu południowego, drugiego najmniejszego jelenia świata. Zoo prosi o pomoc warszawiaków, by wybrali dla niej imię.

Pudu południowy / Shutterstock

Niezwykłe narodziny

Niesamowita piękność przyszła na świat w stołecznym ogrodzie zoologicznym. Samiczka pudu południowego urodziła się 16 lipca.

Nie urośnie zbyt duża, ponieważ pudu południowy osiąga do ok. 40 cm w kłębie - poinformował w mediach społecznościowych stołeczny ogród zoologiczny.

Młoda pudu to córeczka Evy i Pitchu. Rośnie zdrowo i już można próbować wypatrywać ją na wybiegu.

"A to nie lada wyzwanie, ponieważ pudu to dość nieśmiały gatunek, który niespecjalnie kwapi się do dłuższych spacerów przed ludźmi, ale warto próbować" - zaznaczyło zoo.

Potrzebne imię

Jak poinformowało zoo, trwa plebiscyt na imię dla młodej pudu. Do końca tygodnia, czyli do niedzieli 29 września włącznie, można wpisywać propozycje imion pod postem zamieszczonym na Facebooku.

W tym roku wszystkie zwierzęta urodzone w warszawskim zoo otrzymują imiona na literę p.

W następnej fazie plebiscytu, już w poniedziałek 30 września, opiekunowie wybiorą cztery imiona, które przejdą do głosowania półfinałowego zaplanowanego na przyszły tydzień.



Drugi najmniejszy jeleń świata

Pudu południowy to mały ssak z rodziny jeleniowatych występujący w Ameryce Południowej. Jest niewiele większy od swojego kuzyna, pudu północnego, co czyni go drugim najmniejszym jeleniowatym świata.

Populacja pudu południowego stale się zmniejsza w wyniku utraty siedlisk. Obecnie gatunek ten znajduje się w kategorii bliski zagrożeniu.

Dorosłe samce ważą poniżej 15 kg i mają w kłębie zaledwie 30-40 cm, samice są o ok. kilograma lżejsze. Zwierzęta te mają stosunkowo długą sierść składającą się z charakterystycznych, pustych w środku włosów.

Umaszczenie jest zmienne sezonowo - od rudawocynamonowego w porze ciepłej po ciemnobrązowego zimą. U młodych, jak u wielu innych jeleniowatych, występują jasne plamki na bokach ciała.

Samce mają krótkie (ok. 7 cm), ostre, nierozdwojone poroże, które zrzucają w lipcu. Pudu południowy jest roślinożercą. Wyszukuje w lasach wysoko odżywcze części roślin – zjada liście, pąki i owoce z gałęzi krzewów.