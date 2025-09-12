Kilkanaście granatów zaczepnych z czasów II wojny światowej odnalazł mieszkaniec gminy Łaskarzew w województwie mazowieckim - poinformowała policja w piątek w południe. Służby zabezpieczają znalezisko oraz pobliski teren do czasu przyjazdu saperów.

W czwartek, 11 września, na jednej z posesji w gminie Łaskarzew na Mazowszu doszło do potencjalnie niebezpiecznego odkrycia. Podczas prac ogrodniczych mężczyzna natrafił na przedmioty przypominające granaty. Natychmiast powiadomił służby. To prawidłowa reakcja szczególnie teraz, gdy nadal jeszcze poszukiwane są części dronów, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną w nocy z wtorku na środę.

Na miejsce skierowano policyjnego pirotechnika. Ten wstępnie potwierdził, że znalezisko to kilkanaście sztuk granatów zaczepnych wz. 24, pochodzących z czasów II wojny światowej. Funkcjonariusze od wczoraj zabezpieczają teren.

Do czasu przybycia patrolu saperskiego nikt nie może zbliżać się do znaleziska. Specjaliści z jednostki wojskowej przejmą niewybuchy i przetransportują je na poligon, gdzie zostaną bezpiecznie zneutralizowane.

Jak się zachować, gdy trafimy na podejrzane przedmioty?