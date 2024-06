Trzech kajakarzy nie wróciło. Znalazłem kajak wypełniony pustymi butelkami po alkoholu i ślady stóp prowadzące do wody - po takiej informacji policjanci z Wyszkowa wszczęli poszukiwania. Okazało się, że mężczyźni wrócili do domów, a kajaki porzucili. Jak podkreślają służby: to kompletna nieodpowiedzialność.