Policja z Piaseczna wzięła pod lupę zachowanie użytkowników hulajnóg, w tym elektrycznych. W sumie wlepiono 10 mandatów, dwa z nich były w wysokości aż 2,5 tys. złotych – w ten sposób ukarano osoby, które jeździły hulajnogą po wypiciu alkoholu.

Najczęstszym wykroczeniem była jazda hulajnogą przez więcej niż jedną osobę.

Funkcjonariusze odnotowali także przypadki jazdy jezdnią mimo obecności drogi dla rowerów oraz przejazdy przez przejścia dla pieszych.

Aby sprawdzić, jakie są przepisy dotyczące użytkowania hulajnóg, przeczytaj dalszą część artykułu.

Podróże w dwie a nawet trzy osoby

Policjanci z Piaseczna przeprowadzili specjalną akcję pod hasłem "Nie przeHULAJ bezpieczeństwa". Szczególną uwagę zwracano na młodych użytkowników, którzy coraz częściej łamią przepisy ruchu drogowego.

Podczas kontroli najczęściej odnotowywanym wykroczeniem było poruszanie się na hulajnodze przez dwie lub więcej osób jednocześnie. Policja przypomina, że hulajnoga jest pojazdem jednoosobowym, a przewożenie pasażera nie tylko utrudnia hamowanie, ale także znacząco zwiększa ryzyko wypadku.

Kolejnym poważnym naruszeniem była jazda jezdnią, mimo obecności wyznaczonej drogi dla rowerów, a także przejazd przez przejścia dla pieszych, co jest zabronione i stwarza ogromne zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu.

Surowe kary dla nietrzeźwych kierujących

Szczególnie niebezpieczne okazały się przypadki jazdy po spożyciu alkoholu. Dwóch kierujących zostało ukaranych mandatami w wysokości aż 2,5 tys. złotych każdy. Policjanci przypominają, że kierowanie hulajnogą elektryczną pod wpływem alkoholu jest surowo zabronione i grozi wysokimi karami.

Funkcjonariusze nałożyli 10 mandatów karnych. Ze wszystkimi osobami przeprowadzili rozmowy, przypominając przepisy ruchu drogowego - podkreśliła podkom. Magdalena Gąsowska z policji w Piasecznie.

Przepisy dla użytkowników hulajnóg

Policja przypomina, że maksymalna dopuszczalna prędkość hulajnogi elektrycznej to 20 km/h. Osoby w wieku od 10 do 18 lat muszą posiadać odpowiednie uprawnienia, takie jak karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 bądź T. Dzieci poniżej 10. roku życia mogą korzystać z hulajnogi jedynie w strefie zamieszkania i pod opieką dorosłego.

Użytkownicy hulajnóg powinni korzystać z dróg lub pasów dla rowerów. W przypadku ich braku dozwolone jest korzystanie z jezdni, ale tylko wtedy, gdy dopuszczalna prędkość na niej nie przekracza 30 km/h. W innych przypadkach można poruszać się chodnikiem, pamiętając o pierwszeństwie pieszych i dostosowaniu prędkości do ich tempa.

Policja zapowiada kolejne kontrole

Funkcjonariusze zapowiadają, że podobne akcje będą kontynuowane, aby zwiększyć bezpieczeństwo na drogach i chodnikach. Policja apeluje do wszystkich użytkowników hulajnóg o rozwagę i przestrzeganie przepisów.