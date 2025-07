Ponad 9 kg różnego rodzaju narkotyków zabezpieczyli policjanci podczas realizacji w warszawskim Ursusie. Na miejscu mundurowi zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy usłyszeli zarzuty wytwarzania i wprowadzania do obrotu znacznych ilości narkotyków. Decyzją sądu obaj trafili na trzy miesiące do aresztu tymczasowego.

Policjanci przejęli kilogramy narkotyków w warszawskim Ursusie / Zdj. poglądowe / Shutterstock

Funkcjonariusze ustalili, że w jednym z mieszkań w warszawskim Ursusie mogą być wytwarzane narkotyki oraz że znajduje się tam magazyn środków odurzających. Ustalili także, kto może mieć z tym związek.

Gdy przybyli na miejsce, zauważyli 34-latka - w momencie kiedy wchodził do klatki schodowej. Wtedy wylegitymowali mężczyznę. Przyznał, że posiada w mieszkaniu środki odurzające. W trakcie przeszukania do mieszkania wszedł jego drugi lokator, 33-latek, który miał przy sobie reklamówkę z amfetaminą.

Okazało się, że na miejscu policjanci znaleźli i zabezpieczyli 9 kilogramów różnego rodzaju narkotyków, w tym marihuanę, mefedron i amfetaminę.

Obaj mężczyźni zostali zatrzymani i przewiezieni do Komendy Stołecznej Policji. W Prokuraturze Rejonowej Warszawa Ochota zostały im przedstawione zarzuty wytwarzania i wprowadzania do obrotu znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Na wniosek prokuratora, sąd podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu 33 i 34-latka na trzy miesiące. Grozi im kara do 12 lat pozbawienia wolności.