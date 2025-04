Marsz z okazji 1000-lecia Królestwa Polskiego i 500-lecia Hołdu Pruskiego przeszedł w sobotę Krakowskim Przedmieściem w Warszawie. Brał w nim udział prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz politycy Prawa i Sprawiedliwości. Do zgromadzonych przemawiał m.in. Karol Nawrocki. "Chcemy Polski wielkiej" - mówił w swoim wystąpieniu. Zgromadzeni skandowali: "Karol Nawrocki prezydentem Polski".

Marsz z okazji 1000-lecia Królestwa Polskiego i 500-lecia Hołdu Pruskiego / Leszek Szymański / PAP

Uczestniczy marszu mają ze sobą biało-czerwone flagi oraz transparenty, m.in. "Zawsze wierni, Bóg, Honor, Ojczyzna", "1000 lat Królestwa Polskiego", czy "Uwolnić więźnia politycznego Dariusza Mateckiego". Są też transparenty wyrażające poparcie dla popieranego przez PiS kandydata na prezydenta Karola Nawrockiego, który bierze udział w marszu.

Wśród zgromadzonych słychać okrzyki: "Bóg, honor i ojczyzna", "Republika!" oraz "Tu jest Polska, nie Bruksela". Niektórzy z uczestników marszu są ubrani w stroje ludowe.

Marsz poprzedziła msza święta dziękczynna za 1000 lat Królestwa Polskiego w kościele pw. Świętego Krzyża oraz próba w biciu rekordu tańca poloneza, który poprowadził Zespół Tańca Historycznego CHOREA ANTIQUA.

Przemówienie Nawrockiego

Jak wskazują organizatorzy, polonez jest "symbolem długości, siły, atrakcyjności i znaczenia polskiej kultury na świecie". W komitecie organizacyjnym marszu zasiadają prof. Andrzej Nowak, europoseł Patryk Jaki (PiS) i były marszałek Sejmu Marek Jurek.

Do zgromadzonych przemawiał Karol Nawrocki, kandydat na prezydenta popierany przez PiS. Tu jest Polska i jeszcze Polska nie zginęła, bo tutaj jesteśmy, aby dbać o jej narodowe dziedzictwo - mówił.

My dziś musimy myśleć o Rzeczpospolitej za kolejne tysiąc lat, bo jesteśmy tylko depozytariuszami tego dziedzictwa, tego piękna, tej korony, które zostały nam podarowane. Chcemy naszej przyszłości, która jest bezpieczna. Chcemy Rzeczpospolitej, która dba o Polaków i chce, aby Polakom w Rzeczpospolitej żyło się dobrze. Chcemy Polski z aspiracjami, z marzeniami, bo jesteśmy zobowiązani wobec tych, którzy byli przed nami i wobec tych, którzy przyjdą po nas. Chcemy Polski wielkiej - zakończył swe wystąpienie Karol Nawrocki.

Tłum skanduje: Karol Nawrocki prezydentem Polski

Następnie głos zabrali członkowie komitetu organizacyjnego sobotniego marszu - prof. Andrzej Nowak i europoseł Patryk Jaki (PiS). Po ich przemowach zgromadzeni zaczęli skandować: "Karol Nawrocki prezydentem Polski".

Będę reprezentował naszą kochaną Rzeczpospolitą gdy wy, moi drodzy rodacy zdecydujecie o tym, żebym został prezydentem państwa polskiego. Dzisiaj widzimy, że Polska się budzi, to jest wiosna Polaków, która poprowadzi nas do zwycięstwa. Dziękuję wam za to, że tu jesteście, a jak powiedzieli organizatorzy, jest nas dzisiaj tutaj 100 tysięcy" - mówił Nawrocki, na co tłum skandował: "Zwyciężymy!".

"Zwyciężymy 18 maja i głośno powiemy razem, że warto być Polakiem, że Polska to jest wielka sprawa i że nie pozwolimy jej niszczyć i zabrać naszej wolności i suwerenności" - mówił Nawrocki.

Jak dodał, "wiosna Polaków zdecyduje o najbliższych wyborach, w których wygra Polska". "Niech żyje Polska, warto być Polakiem" - podkreślił Nawrocki.

"Jest dziś wiele powodów, aby zademonstrować, że my - ludzie kochający Polskę - tu jesteśmy"

Do udziału w marszu już pod koniec marca zachęcał Jarosław Kaczyński. "Wzywam wszystkich patriotów do udziału w marszu z okazji 1000-lecia Królestwa Polskiego i 500-lecia hołdu pruskiego czyli symboli woli, suwerenności i siły polskiego ducha" - mówił. "Jest dziś wiele powodów, aby zademonstrować, że my - ludzie kochający Polskę - tu jesteśmy" - napisał wówczas szef PiS na platformie X.

"Tysiąclecie koronacji króla Polski to wyjątkowa idea, która pozwala nam spojrzeć wstecz na bogatą historię naszego narodu. Koronacja pierwszego króla, Bolesława Chrobrego, w 1025 roku była momentem przełomowym - symbolem suwerenności i dumy. Obchody takiego wydarzenia to nie tylko okazja do świętowania. To piękny sposób na budowanie wspólnoty i wzmacnianie tożsamości narodowej" - czytamy na stronie organizatora.

Polonez to polski taniec narodowy, dawniej nazywany tańcem dworskim. Od początku XIX wieku uznawany jest powszechnie za najstarszy taniec narodowy, którego forma kultywowana wśród warstw wyższych stanowiła uszlachetnioną wersję tańców obecnych od wieków w polskim społeczeństwie. W grudniu 2023 roku został wpisany na Listę Reprezentatywną Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości UNESCO.