Zaledwie godzinę drogi od Warszawy znajduje się unikatowa atrakcja, która wciąż pozostaje mało znana. Twierdza Modlin w Nowym Dworze Mazowieckim to najdłuższy budynek w Europie, który zachwyca nie tylko swoimi monumentalnymi rozmiarami, ale także bogatą historią.

Twierdza Modlin, położona w Nowym Dworze Mazowieckim, zaledwie 30 kilometrów od stolicy, to prawdziwy architektoniczny gigant.

Jej długość wynosi aż 2250 metrów, co czyni ją najdłuższym budynkiem w całej Europie.

Kompleks znajduje się w malowniczym miejscu, u zbiegu trzech rzek: Wisły, Narwi i Wkry, oferując nie tylko imponujące widoki, ale także bogatą historię.

Co kryje Twierdza Modlin?

Do najbardziej znanych części twierdzy należą Wieża Czerwona z tarasami widokowymi, Centrum Edukacji Historycznej Prochownia 197 oraz Cytadela.

Cały kompleks składa się z wielu elementów, w tym cytadeli, przedmościa kazuńskiego i nowodworskiego, wewnętrznego pierścienia ośmiu fortów, zewnętrznego pierścienia jedenastu fortów, dwunastu dzieł pośrednich, a także licznych magazynów i zabudowań koszarowych.

Fascynująca historia warowni

Wstępną decyzję o budowie twierdzy Modlin podjął cesarz Napoleon I w Poznaniu w grudniu 1806 r. Trwała wówczas wojna francusko-prusko-rosyjska (1806-1807).

Do projektu budowy twierdzy przystąpiono wiosną 1807 r., a autorem koncepcji budowy umocnień był francuski inżynier gen. François de Chasseloup-Laubat.

W połowie 1811 r. przy budowie pracowało 6000 żołnierzy piechoty, 702 saperów i artylerzystów, 10 000 okolicznych chłopów, 815 cieśli i drwali oraz 300 murarzy czytamy na stronie Twierdzy Modlin.

Przez lata obiekt był świadkiem wielu historycznych wydarzeń. Jak podkreślają znawcy, „obiekt 'widział' oraz 'przeżył' naprawdę wiele – warownia była broniona aż cztery razy, w 1813, 1831, 1915 i 1939 roku”.

W XX wieku o Twierdzę Modlin toczyły się zacięte walki polsko-bolszewickie, a w 1918 roku oficjalnie przeszła w ręce polskie.

W czasie II wojny światowej twierdza została zajęta przez wroga i odzyskana dopiero po zakończeniu konfliktu.

Po wojnie teren twierdzy pełnił różne funkcje, m.in. mieściła się tu Wyższa Szkoła Pilotów, a później Centrum Szkolenia Lotniczego.

W latach 90. wojsko opuściło teren Garnizonu Modlin, a dziś twierdza staje się coraz popularniejszym miejscem na mapie turystycznej Mazowsza.

Co warto zobaczyć?

Odwiedzając Twierdzę Modlin, warto zaplanować zwiedzanie nie tylko głównych zabudowań, ale także licznych fortów, prochowni i pozostałości umocnień z czasów II wojny światowej.

To miejsce, które zachwyca zarówno miłośników historii, jak i architektury

Twierdza Modlin to nie tylko najdłuższy budynek w Europie, ale także świadek burzliwej historii Polski. Jeśli szukasz nieoczywistych atrakcji w okolicach Warszawy, to miejsce z pewnością Cię zaskoczy.