Poważne utrudnienia na drodze krajowej nr 50. Na moście nad Wisłą między Nowym Kamionem a Wyszogrodem (woj. mazowieckie) doszło do śmiertelnego wypadku. Osobówka zderzyła się z ciężarówką.
Utrudnienia na DK 50 mogą potrwać do 11:00.
Policja informuje, że na moście zderzyło się Audi A4 i ciężarówka. Zginął kierowca samochodu osobowego.
Mundurowi ustalają dokładne przyczyny i okoliczności zdarzenia.
Wyznaczono objazdy przez:
- DK50 - Nowy Kamion - W575 - Śladów - W705 - Sochaczew.
- DK50 - Nowy Kamion - W575 - Januszew - Arciechów - Iłów.
