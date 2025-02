Policja zatrzymała drugą osobę w związku z zabójstwami seniorek w Warszawie. Według ustaleń dziennikarzy są już cztery ofiary, które zostały zamordowane w podobny sposób. Dziś, a najpóźniej jutro swoje ustalenia przekaże w tej sprawie prokuratura.

Na zdjęciu blok przy ul. Księcia Trojdena 5 na warszawskiej Ochocie / WOJCIECH OLKUSNIK / East News

Pojawiają się nowe informacje w sprawie serii zabójstw seniorek w Warszawie. Jest już czwarta ofiara, która została zamordowana w podobny sposób. Jak ustalił tvnwarszawa.pl, ciało starszej kobiety zostało odnalezione 16 lutego w mieszkaniu przy ulicy Pruszkowskiej na Ochocie. Służby miały powiązać tę sprawę z morderstwem trzech innych kobiet.

Zatrzymano dwie osoby w związku z tą sprawą. Portal tvnwarszawa.pl informuje, że pierwszy zatrzymany to około 45-letni Polak, notowany wcześniej za drobne przestępstwa. Drugi zatrzymany to obywatel Ukrainy.

Właśnie ich zatrzymanie pozwoliło też ustalić czwartą ofiarę morderstwa w Warszawie.

Jak się nieoficjalnie dowiedział dziennikarz RMF FM Michał Radkowski, nie należy się już spodziewać kolejnych zatrzymań. Policja w najbliższych dniach ma wraz z prokuraturą ustalić, czy nie doszło w ostatnim czasie do podobnych zgonów, w których mogły brać udział osoby trzecie.

Komunikat prokuratury ws. zabójstwa 73-latki na Ursynowie

O poranku Prokuratura Okręgowa w Warszawie opublikowała komunikat w sprawie zabójstwa 73-letniej kobiety na Ursynowie.

"Trwają intensywne czynności procesowe w związku z ujawnieniem wczoraj zwłok w bloku przy ul. Wąwozowej. Sprawa jest rozwojowa, poważna i dotyczy wielu czynów o charakterze zbrodniczym" - czytamy w komunikacie Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Śledczy na razie nie ujawniają szczegółów w tej sprawie. "Termin konferencji prasowej, która planowana jest na późne godziny wieczorne dziś lub godziny popołudniowe jutro, zostanie podany dziś po godzinie 16:30. Do tego czasu nie będziemy udzielać żadnych informacji z uwagi na dobro śledztwa" - poinformowano.

Chodzi o zabójstwo 73-latki w jednym z mieszkań na Ursynowie. Kobieta miała zostać uduszona. Jak nieoficjalnie ustalił reporter RMF FM Michał Radkowski, podejrzany miał uciec przez okno. Zauważyli to sąsiedzi i mężczyznę udało się zatrzymać.

To zdarzenie media powiązały z dwoma innymi, które również miały miejsce w ostatnim czasie w Warszawie.

Do pierwszego z nich doszło w Śródmieściu, gdzie uduszona została 80-latka. Kilka dni później w mieszkaniu na Ochocie znaleziono ciało 89-latki.

"W mieszkaniu na warszawskiej Ochocie policjanci ujawnili zwłoki starszej kobiety. Wczoraj około godziny 11 do Centrum Powiadamiania Ratunkowego wpłynęła informacja o zgonie 89-letniej kobiety. Zgłaszającą była synowa denatki" - podała w poniedziałek na platformie X Komenda Stołeczna Policji.

Wszystkie te sprawy łączy podobny motyw - z ich mieszkań zginęły cenne przedmioty.

"Po prostu się obawiam"

Zaczęłam zamykać drzwi, bo wcześniej tego nie robiłam - przyznała reporterowi RMF FM Michałowi Radkowskiemu jedna z mieszkanek ul. Franciszkańskiej w warszawskim Śródmieściu.

Kobieta podkreśliła, że tego typu zdarzeń jest coraz więcej i to jest niepokojące. Ja się po prostu obawiam. Muszę chodzić sama, bo nie mam nikogo, żeby mi towarzyszył. Kiedyś to się człowiek bał wieczora, zmierzchu, a dzisiaj to w ciągu dnia takie rzeczy się dzieją - powiedziała w rozmowie z naszym dziennikarzem.

Ludzi mordują na ulicy bez powodu. Ale do tej pory nie słyszałam o jakichś takich rzeczach. Nie można żyć ciągle w takim strachu, żeby z domu nie wychodzić - dodaje kolejna rozmówczyni reportera RMF FM.

Całe życie byłam sama, więc nie boję się sama chodzić po ulicach. Kiedyś drzwi były otwarte, nikt nie wchodził. Nie było tego, co teraz - podkreśliła mieszkanka ul. Franciszkańskiej w Warszawie.