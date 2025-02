Co najmniej 18 osób zginęło w wypadku piętrowego autobusu, który zjeżdżając ze wzgórza, wypadł z drogi. Prawdopodobną przyczyną tragedii, do której doszło na wschodzie Tajlandii, była awaria hamulców.

Zdjęcie z miejsca wypadku / THAI HIGHWAY POLICE / HANDOUT / PAP/EPA

Wypadek miał miejsce w środę w prowincji Prachinburi na wschodzie Tajlandii. Piętrowy autokar, w którym znajdowało się 49 osób, zjeżdżając ze wzgórza, wypadł z drogi.

Życie straciło co najmniej 18 osób - 17 zginęło na miejscu, jedna po przewiezieniu do szpitala. Pozostali poszkodowani trafili do dwóch miejscowych lecznic.

Przesłuchaliśmy kierowcę i powiedział, że hamulce zawiodły, gdy autokar zjeżdżał ze wzgórza - przekazała agencja AFP, cytując wysokiego rangą funkcjonariusza policji.

Autokar, który uległ wypadkowi, był jednym z trzech pojazdów, którymi podróżowali urzędnicy lokalnego samorządu.

Służby na miejscu wypadku / THAI HIGHWAY POLICE / HANDOUT / PAP/EPA

Co roku ginie 20 tys. osób

Media przypomniały, że Tajlandia jest krajem, w którym bardzo często dochodzi do śmiertelnych wypadków drogowych.

Z zestawień Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że co roku ginie w nich ok. 20 tys. osób.