To będzie wyjątkowa lekcja wychowania fizycznego dla warszawskich uczennic! W piątek, podczas akcji "Mistrzynie w Szkołach" spotkają się z nimi - i będą ćwiczyć! - najlepsza w historii polska pływaczka Otylia Jędrzejczak, znakomita zawodniczka z walk MMA Joanna Jędrzejczyk, utytułowana lekkoatletka Joanna Jóźwik i jedna z najwybitniejszych polskich łyżwiarek szybkich Natalia Czerwonka!

Otylia Jędrzejczak z uczennicami podczas akcji "Mistrzynie w Szkołach" / Paweł Skraba / Materiały prasowe

"Mistrzynie w Szkołach" to akcja, która ma zachęcić uczennice z ostatnich klas szkół podstawowych oraz szkół średnich do aktywnego uczestnictwa w lekcjach wychowania fizycznego. W tym wieku bowiem absencja na lekcjach wf wśród dziewcząt jest bardzo wysoka. A my chcemy im pokazać, jak fajną lekcją może być wf. Przyjeżdżamy w gronie wielkich mistrzyń sportu, które najpierw pokazują, że też nadal chętnie ćwiczą, a później odpowiadają na każde pytanie - mówi Otylia Jędrzejczak, której fundacja od wielu lat realizuje akcję "Mistrzynie w Szkołach".

Lekcja w Warszawie odbędzie się w piątek, 6 października, w Zespole Szkół Sportowych przy ul. Konwiktorskiej 5/7. Kilkaset uczennic z warszawskich szkół najpierw będzie ćwiczyć razem z mistrzyniami pod okiem znanej trenerki personalnej Klaudii Koźbiał, a następnie wysłuchają historii znakomitych polskich sportsmenek i będą mogły zadawać pytania. Sponsorem głównym Fundacji Otylii Jędrzejczak, wspierającym program "Mistrzynie w szkołach", jest Bella, wiodąca marka na rynku artykułów higienicznych dla kobiet. Uczestniczki akcji otrzymają atrakcyjne pakiety startowe, ufundowane m.in. przez markę Bella i HMS Fitness.

Otylia Jędrzejczak zaprosiła do Warszawy wielkie mistrzynie sportu - lekkoatletkę, medalistkę mistrzostw Europy Joannę Jóźwik, trzykrotną medalistkę mistrzostw świata oraz wicemistrzynię olimpijską w łyżwiarstwie szybkim Natalię Czerwonkę oraz wybitną polską zawodniczkę MMA, muay thai, kickboxingu i boksu, wielokrotną mistrzynię świata i Europy Joannę Jędrzejczyk.

Jestem przekonana, że to wyjątkowy zestaw mistrzyń. Każda z nich ma swoją ciekawą historię, każda z nich bardzo ciężko dochodziła do wielkich sukcesów. Mamy mistrzynie z różnych dyscyplin sportu, które mają na swoim koncie medale i inne sukcesy w wielkich sportowych imprezach - dodaje Jędrzejczak.

To czwarta tegoroczna odsłona "Mistrzyń w Szkołach" w tym roku. Wcześniej zaproszone przez Otylię Jędrzejczak mistrzynie ćwiczyły w Zgierzu koło Łodzi, Żninie na Kujwach i Pomorzu oraz w Markach pod Warszawą. W piątek wyjątkowe zajęcia dla dziewcząt odbędą się w Warszawie, a jeszcze w październiku zaplanowana jest piąta odsłona, tym razem w Lublinie. Projekt "Mistrzynie w Szkołach" w Warszawie współfinansowany jest przez Urząd Dzielnicy Warszawa-Śródmieście.