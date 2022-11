Szef Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego stołecznego ratusza Michał D. w rękach CBA. Były komendant stołecznej policji został zatrzymany na polecenie Prokuratury Regionalnej w Szczecinie.

Na zdjęciu Michał D., były szef warszawskie policji / Marcin Obara / PAP

Chodzi jeden z wyodrębnionych wątków wielkiego śledztwa w sprawie afery wokół zakładów chemicznych w Policach w Zachodniopomorskiem. Podczas tego postępowania wyszło na jaw, że były szef komendy stołecznej policji mógł nielegalnie udostępnić niejawne materiały.

Zebrany materiał dowodowy pozwolił na wydanie polecenia o zatrzymaniu wysokiego rangą urzędnika ratusza.

Z informacji dziennikarza RMF FM Krzysztofa Zasady wynika, że nie przewożono go do Szczecina, a tamtejsi prokuratorzy na przesłuchanie Michała D. przyjechali do Warszawy.

Na razie śledczy nie chcą ujawniać, jakie zarzuty miał usłyszeć były szef warszawskich policjantów oraz komu i jakie informacje - według prokuratury - przekazywał.

Były szef KSP pełni obecnie funkcję szefa Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w warszawskim ratuszu.

Michał D. objął stanowisko szefa warszawskiej policji we wrześniu 2014, wcześniej był komendantem wojewódzkim policji w Lublinie.

Funkcję komendanta stołecznego policji pełnił do lutego 2016 roku. Został odwołany przez ówczesnego komendanta głównego Zbigniewa Maja.

Wkrótce więcej na ten temat.